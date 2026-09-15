Рианна и ASAP Rocky отметили 1-летие дочери: ее имя также продолжило традицию

·29·Культура
Рианна и ASAP Rocky отметили 1-летие дочери: ее имя также продолжило традицию

Рианна и ASAP Rocky отпраздновали первый день рождения своего младшего ребенка — первой дочери Роки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers). Девочка родилась в 2025 году и стала третьим ребенком знаменитой пары.

Хотя Роки — первая дочь пары, ее имя не отступило от традиции предыдущих детей в семье.

У двух старших сыновей Рианны и ASAP Rocky — RZA и Riot Rose — имена также начинаются на букву «R».

Yuzi krem bo‘lgan kichkina qizaloq bayram torti yonida o‘tiribdi.

Пара продолжила семейную традицию, выбрав для третьего ребенка имя на букву «R». С рождением Роки традиция Рианны и ASAP Rocky, связанная с буквой «R», получила свое продолжение. Первый день рождения девочки стал для семьи особенно радостной датой.

РианнаASAP RockyРоки Айриш Майерссемья Рианны и ASAP Rocky
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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