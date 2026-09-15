Саида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требования

На фоне бурной строительной волны, наблюдающейся в Ташкенте в последние годы, и огромного давления на градостроительство и экологию, под руководством руководителя Администрации Президента Саиды Мирзиёевой состоялась масштабная и важная стратегическая встреча. За круглым столом собрались инициаторы крупных инвестиционных и строительных проектов, независимые урбанисты, эксперты отрасли, творческие студии и представители высших учебных заведений. Главной причиной обсуждений стали растущие масштабы строительства в столице, а также серьезные проблемы в инженерно-коммуникационных сетях и объектах социальной сферы, в частности, в электро- и водоснабжении.

Саида Мирзиёева твердо подчеркнула, что вновь возводимые здания не должны становиться чрезмерной нагрузкой для городской системы, а должны служить ее развитию: «Новое строительство должно вносить вклад в развитие города, не создавая избыточной нагрузки и дисбаланса в региональных системах». Вместе с тем было объявлено об оказании всесторонней государственной поддержки инициативным представителям бизнеса, стремящимся превратить столицу в по-настоящему удобное, зеленое, чистое и безопасное пространство. Каковы же новые правила градостроительных норм, внедряемые в столице, какова судьба инженерных сетей и на каких условиях будет поддерживаться бизнес?

«Город без избыточной нагрузки и дисбаланса»: главное требование Саиды Мирзиёевой

Основные акценты прошедшей под руководством руководителя Администрации Президента встречи:

Баланс градостроительства и экологии: в целях недопущения ущерба экологическому состоянию Ташкента и его зеленым зонам решено жестко пересмотреть влияние строительства на окружающую среду;

«Строительство должно развивать город»: «Новые новостройки должны служить развитию столицы, не создавая чрезмерного давления и дисбаланса в территориальных инженерных системах», — подчеркнула Саида Мирзиёева;

Мнения независимых экспертов услышаны: при принятии решений отказались от бюрократического подхода, выведя на первый план заключения независимых урбанистов, ученых и специалистов творческих студий.

Электричество, вода и школы: ограничения в системах коммуникаций

Анализ актуальных проблем, с которыми сталкивается столичная инфраструктура:

Нагрузка на инженерные сети: несмотря на возведение новых массивов в городе, устаревшие системы электропередачи и водоснабжения уже не справляются с нагрузкой;

Дефицит социальных объектов: всесторонне обсуждалась проблема нехватки детских садов, школ, поликлиник и автостоянок в районах строительства многоквартирных жилых домов;

Новый порядок планирования: отныне перед строительством каждого нового здания будет тщательно рассчитываться его влияние на ресурсы электро-, тепло- и питьевого водоснабжения.

Зеленый свет экобизнесу: какие проекты будут поддержаны?

Ответственное предпринимательство и государственные гарантии:

Идея удобного и чистого города: особое внимание будет уделяться девелоперам, стремящимся сделать Ташкент более комфортным, красивым, экологически чистым и безопасным для граждан;

Приоритетная задача, поставленная Президентом: отмечено, что всесторонняя поддержка столь ответственного и инициативного бизнеса является одной из основных задач, определенных главой нашего государства;

Инновационные стандарты: приоритетное значение будут иметь концепции строительства, ставящие на первое место человеческий фактор, удобные пешеходные дорожки и зеленые зоны.

Данный диалог, прошедший под руководством Саиды Мирзиёевой, свидетельствует о том, что в столице завершается эпоха хаотичной застройки и начинается новый урбанистический этап, научно и экологически продуманный.

А как вы считаете, смогут ли такие жесткие ограничения и требования к строительству нового жилья в Ташкенте решить проблемы с электро- и водоснабжением в городе? На что в первую очередь нужно обращать внимание перед выдачей разрешения на строительство новой многоэтажки в столице — на школы и садики или на экологию и автомобильные пробки? Оставляйте свои комментарии и делитесь этой важной статьей о будущем нашей столицы со всеми ташкентцами и близкими!