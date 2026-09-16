Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая

·45·Технологии
Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая

США должны высадиться на Луне раньше китайских астронавтов, поскольку исход новой космической гонки может серьезно повлиять не только на космические программы, но и на международные альянсы, технологические стандарты и глобальный авторитет Америки. Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман. Он подчеркнул, что это соревнование стало важной составляющей национальной безопасности страны. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В настоящее время NASA планирует доставить людей на поверхность Луны в 2028 году, тогда как Китай наметил свою пилотируемую миссию на 2030 год. Однако, как сообщает иксбт.ком, если американские специалисты не будут придерживаться графика, существует вероятность, что Пекин может опередить Соединенные Штаты. Это может иметь решающее значение для будущего геополитического баланса.

Южный полюс Луны и ограниченные возможности

Южный полюс Луны был определен в качестве основной зоны новой космической гонки. В этом регионе высока вероятность наличия полезных ископаемых, а тамошние условия идеально подходят для тестирования технологий, необходимых для будущих миссий на Марс. В то же время удобные места для посадки и ведения деятельности крайне ограничены.

Айзекман сравнил эти участки с «ограниченным количеством парковочных мест» и подчеркнул, что на них претендуют оба государства. Сторона, которая приземлится первой, может напрямую повлиять на то, какие технологии будут развивать другие страны, чьи стандарты они примут и с кем будут сотрудничать в сфере безопасности.

Исторические параллели и военное сотрудничество

Глава NASA вспомнил миссию «Аполлон-11», осуществленную в 1969 году, оценив ее как яркую демонстрацию возможностей США. По его мнению, если Китай на этот раз добьется успеха первым, это может негативно сказаться на американском влиянии и привести к нежелательным последствиям.

В связи с этим Айзекман высказался за дальнейшее укрепление сотрудничества между NASA и Пентагоном. Несмотря на то, что оба ведомства остаются отдельными структурами, целесообразно совместно развивать операции и технологии в окололунном пространстве, а также проекты в области космической ядерной энергетики.

По мнению эксперта, раздельная работа двух ведомств ведет к распылению ограниченных ресурсов. Совместные инвестиции позволят более эффективно использовать возможности гражданских и военных космических программ.

NASAЛунная гонкаКитайКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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