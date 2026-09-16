В Карши мужчина умер после обращения в клинику с жалобой на боль в ноге

·48·Общество
В Карши мужчина умер после обращения в клинику с жалобой на боль в ноге

В Карши умер мужчина, обратившийся в частную клинику с жалобами на боль в ноге. По данному инциденту, произошедшему в апреле 2025 года, был вынесен судебный приговор, и двум врачам назначено наказание.

Как отмечается в судебных документах, руководителем частной клиники мужчине были рекомендованы процедуры и лекарственные препараты. После этого у пациента из-за побочного действия лекарства возникла тяжелая аллергическая реакция — анафилактический шок.

Когда состояние больного резко ухудшилось, была вызвана скорая помощь. Однако врач скорой помощи не оценил его состояние должным образом, поставил другой диагноз и не принял мер по доставке пациента в медицинское учреждение, имеющее реанимационное отделение.

После этого состояние мужчины еще больше ухудшилось, и он скончался в частной клинике.

Суд признал врача скорой помощи и руководителя частной клиники виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 116 Уголовного кодекса.

Согласно информации, врачу скорой помощи назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, а руководителю частной клиники — сроком на 3 года. Также оба врача лишены права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года.

Боль в ноге в Каршианафилактический шокстатья 116 Уголовного кодексачастная клиника
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бюронинг Элликқал’а туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаБюронинг Элликқал’а туман бўлими томонидан қарорлар ижроси таъминланмоқдаСегодня, 21:54В Беруни при содействии сотрудников БПИ примирились две семьиВ Беруни при содействии сотрудников БПИ примирились две семьиСегодня, 21:52С 2027 года двухлетние дипломы отменяются: в системе вводится понятие «тиббиёт оғаси» (медбрат)!С 2027 года двухлетние дипломы отменяются: в системе вводится понятие «тиббиёт оғаси» (медбрат)!Сегодня, 21:42«Остаюсь за 20 коней и 100 граммов золота»: диалог узбекской девушки и кыргызского парня взорвал соцсети«Остаюсь за 20 коней и 100 граммов золота»: диалог узбекской девушки и кыргызского парня взорвал соцсетиСегодня, 19:11Для взыскания кредитной задолженности в размере 216 млн сумов задержан находящийся в розыске автомобильДля взыскания кредитной задолженности в размере 216 млн сумов задержан находящийся в розыске автомобильСегодня, 16:08Стали известны новые подробности инцидента с упавшим с 4-го этажа школьникомСтали известны новые подробности инцидента с упавшим с 4-го этажа школьникомСегодня, 15:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)