В Карши мужчина умер после обращения в клинику с жалобой на боль в ноге

В Карши умер мужчина, обратившийся в частную клинику с жалобами на боль в ноге. По данному инциденту, произошедшему в апреле 2025 года, был вынесен судебный приговор, и двум врачам назначено наказание.

Как отмечается в судебных документах, руководителем частной клиники мужчине были рекомендованы процедуры и лекарственные препараты. После этого у пациента из-за побочного действия лекарства возникла тяжелая аллергическая реакция — анафилактический шок.

Когда состояние больного резко ухудшилось, была вызвана скорая помощь. Однако врач скорой помощи не оценил его состояние должным образом, поставил другой диагноз и не принял мер по доставке пациента в медицинское учреждение, имеющее реанимационное отделение.

После этого состояние мужчины еще больше ухудшилось, и он скончался в частной клинике.

Суд признал врача скорой помощи и руководителя частной клиники виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 116 Уголовного кодекса.

Согласно информации, врачу скорой помощи назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, а руководителю частной клиники — сроком на 3 года. Также оба врача лишены права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года.