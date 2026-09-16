Какая погода будет в Ташкенте 17 сентября?

·32·Узбекистан
Какая погода будет в Ташкенте 17 сентября?

Узгидромет обнародовал прогноз погоды по городу Ташкенту на 17 сентября.

Согласно прогнозу, завтра в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 16–18 градусов, днем — в пределах 30–32 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 27–32 градуса.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 30–35 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 28–33 градуса.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 15–20 градусов, днем — 32–37 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит 13–18 градусов, днем — 28–33 градуса.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, в некоторых районах возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 11–16 градусов, днем — 22–27 градусов.

УзгидрометТашкентРеспублика КаракалпакстанХорезм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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