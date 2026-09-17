Хет-трик от Рафиньи!: «Барселона» разгромила «Расинг» со счетом 7:2

В испанской Ла Лиге прошел настоящий дождь из голов и была продемонстрирована страшная сила беспощадно сокрушающего соперников «Барселоны». Подопечные Ханси Флика, принимавшие на своем поле клуб «Расинг» в рамках 6-го тура чемпионата, подарили зрителям незабываемый футбольный спектакль, разгромив оппонента со счетом 7:2. Абсолютным героем матча стал бразильский вингер Рафинья, забивший 3 мяча в ворота соперника и оформивший хет-трик, а финальную точку в матче красивым голом поставил главный золотой мальчик команды Ламин Ямаль.

Кроме того, защитник Жоау Канселу, автогол футболиста соперника Вильялибре, а также точный удар вышедшего на замену по ходу игры Габриэля Жезуса довели счет на табло до рекордной отметки. Благодаря этой победе каталонский гранд одержал 6 побед в 6 турах и с 18 очками укрепил свое абсолютное лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. «Расинг», имея в активе 7 очков, остался в первой десятке. Ну а почему атакующая система Ханси Флика стала столь непреодолимой силой, в чем секрет фантастической формы Рафиньи и сможет ли кто-нибудь в этом сезоне составить конкуренцию «Барселоне» в Испании?

«7:2 — Коридор голов»: Страшный сценарий на поле

Хроника голов матча в Каталонии:

8-я минута (1:0): Начавшая матч с прессинга «Барселона» очень рано открыла счет благодаря точному удару Жоау Канселу;

Бенефис Рафиньи (25, 42, 67): Бразильская звезда безупречно реализовала пенальти на 25-й и 67-й минутах, а на 42-й забил с игры, став автором одного из самых ярких хет-триков в своей карьере;

Автогол и сопротивление гостей: В составе «Расинг» отличились Гуйе (30) и вышедший на замену Забири (65), однако автогол Вильялибре на 36-й минуте сломил психологический настрой гостей;

Точка от Жезуса и Ямаля: Вышедший на замену Рафинье на 69-й минуте Габриэль Жезус открыл счет своим голам на 79-й минуте, а на 90-й Ламин Ямаль фирменным ударом поставил роскошную точку в матче (7:2).

Вышедшие на поле звезды: Составы «Барселоны» и «Расинга»

Стартовые составы, выбранные Ханси Фликом и тренером соперника:

Основной состав «Барселоны»: Жоан Гарсия (вратарь — на 46-й минуте вышел Войцех Щенсный), Эрик Гарсия, Кристенсен, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Бальде, 78), Родри (Берналь, 61), Ольмо, Педри (Гави, 61), Карим Адейеми, Рафинья (Жезус, 69) и Ламин Ямаль;

Состав «Расинга»: Агирресабала (вратарь), Эрнандо, Фелипе, Ф. Гонсалес, Прати, Караколь, Канадес, Гуйе, Вильялибре (Висенте, 59), Арана (Забири, 59);

Ротация состава: После того как судьба матча была решена, Флик идеально распределил силы команды, дав игровое время таким игрокам, как Щенсный, Гави, Берналь, Бальде и Жезус.

Абсолютный рекорд в 18 очков: «Барсу» Флика не остановить

Стратегическое и аналитическое значение этой крупной победы:

100-процентный результат: 6 побед в первых 6 турах Ла Лиги — «сине-гранатовые» с 18 очками уверенно отрываются от ближайших преследователей;

Атакующая машина: После прихода Ханси Флика команда забивает в каждом матче не менее 3-4 мячей в ворота соперников, а дуэт Рафиньи и Ямаля превратился в самую опасную связку нападающих в Европе;

Состояние «Расинга»: Несмотря на то, что гости смело шли вперед и забили два мяча, из-за грубых ошибок в обороне они пропустили 7 голов и с 7 очками остались на 10-й строчке турнирной таблицы.

Эта фантастическая победа «Барселоны» со счетом 7:2 показала всему миру, что каталонский клуб в текущем сезоне намерен не только никому не отдавать чемпионство Испании, но и быть главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Как вы думаете, сможет ли «Барселона» под руководством Ханси Флика обновить свой рекорд и преодолеть отметку в 100 очков, а станет ли Рафинья лучшим бомбардиром Ла Лиги? Как вы оцените игру забившего после выхода на замену Жезуса и блеснувшего на последних секундах Ламина Ямаля? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этой богатой на голы фантастической победы каталонского клуба со всеми болельщиками «Барсы» и любителями футбола!