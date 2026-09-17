Суперкамбэк на «Олд Траффорд»: «МЮ» уступил «Брайтону», ведя 2:0

В 3-м раунде Кубка английской лиги произошла главная сенсация вечера и настоящий футбольный триллер. Принимая на стадионе «Олд Траффорд» «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» начал игру под мощным давлением и к 10-й минуте уже вел со счетом 2:0. Однако такое преимущество дорого обошлось манкунианцам: «чайки» проявили невероятную волю и тактическую дисциплину, забив три мяча подряд и совершив фантастический камбэк со счетом 3:2. В результате «Манчестер Юнайтед» на глазах у своих болельщиков позорно попрощался с кубковым турниром.

В параллельных матчах «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери на выезде обыграла «Ковентри» со счетом 3:1 благодаря дублю Тэмми Абрахама, а в Ливерпуле «Эвертон» минимально победил «Вулверхэмптон» 1:0 благодаря голу Алькараса на 80-й минуте. Итак, почему «Манчестер Юнайтед» не смог удержать преимущество в два мяча, добытое за 10 минут, как сработала новая схема «Брайтона» и как эта неудача в кубке повлияет на атмосферу внутри «МЮ»?

«Катастрофа на Олд Траффорд»: драма от 2:0 до 2:3

Хроника голов противостояния «МЮ» — «Брайтон»:

Быстрые два удара (8-я и 10-я минуты): «Манчестер Юнайтед» начал матч великолепно: на 8-й минуте отличился Лейси, а спустя две минуты Мейсон Маунт точным ударом довел счет до 2:0;

Холодный душ в конце первого тайма: На 45-й минуте Костулас сократил отставание, подарив «чайкам» психологическое преимущество;

Геройство Гросса и де Кёйпера: Захватив инициативу во втором тайме, гости сравняли счет благодаря голу Паскаля Гросса на 65-й минуте, а вышедший на замену Максим де Кёйпер на 70-й минуте забил победный мяч, установив итоговый счет 2:3;

Запоздалая ротация: Выход на поле Мбемо, Зиркзее и Майну на 66-й минуте, а также Бруну Фернандеша на 73-й не смогли спасти манкунианцев от кубкового краха.

Бойцы Кубка лиги: составы «МЮ» и «Брайтона»

Игроки, брошенные тренерами в этот напряженный бой:

Состав «Манчестер Юнайтед»: Дарлоу (вратарь), Далот, Мазрауи, Маунт (Фернандеш, 73), Хевен, Лейси (Мбемо, 66), Лени Йоро, Андре Сантос (Майну, 66), Юри Тилеманс, Маркус Рэшфорд, Беньямин Шешко (Зиркзее, 66);

Состав «Брайтона»: Стил (вратарь), Аджам, Стрюйк, Гросс, Чема, Костулас, Коштинья, Боскальи (Аяри, 74), О'Райли (Гомес, 66), Ялькуйе (де Кёйпер, 66), Вушкович;

Класс и тактика: «Брайтон» эффективно использовал замены и безжалостно наказывал «МЮ» за свободные зоны в центре обороны.

Мастер-класс от «Астон Виллы» и воля «Эвертона»

Подробности других интересных матчей 3-го раунда:

«Ковентри» — «Астон Вилла» (1:3): В составе бирмингемцев нападающий Тэмми Абрахам оформил дубль на 7-й и 59-й минутах, а Росс Баркли забил на 40-й; ответный гол Торпа на 27-й минуте ничего не изменил;

Тандем Абрахама и Баркли: Несмотря на ротацию, «Вилла» продемонстрировала высокий класс и сделала уверенный шаг к трофею Кубка лиги;

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» (1:0): В бескомпромиссном матче, где Джек Грилиш вышел в основе, вышедший на замену Карлос Алькарас на 80-й минуте забил единственный победный гол.

То, что «Манчестер Юнайтед» упустил преимущество 2:0 на своем поле и рано вылетел из Кубка лиги, показало, что серьезные проблемы в обороне команды все еще не решены и клуб может снова оказаться в кризисе.

Как вы считаете, что стало причиной поражения «Манчестер Юнайтед» после счета 2:0 — тактика тренера или самоуспокоенность игроков? Сможет ли «Астон Вилла» во главе с Тэмми Абрахамом поднять кубок над головой в этом году? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь разбором этого драматичного вечера в английском футболе со всеми фанатами и болельщиками АПЛ!