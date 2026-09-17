Ужасная пощечина на «Сан-Сиро»!: «Милан» проиграл «Бенфике» со счетом 0:2 в Лиге Европы

Первый же тур нового сезона Лиги Европы УЕФА преподнес сенсационные противостояния, громкие поражения и неожиданные драмы. В центральном матче тура знаменитый итальянский клуб «Милан» принимал на своем поле — легендарном стадионе «Сан-Сиро» — именитую португальскую команду «Бенфика», потерпев тяжелое поражение со счетом 0:2. Голы в составе лиссабонцев, забитые Доди Лукебакио и Якубом Камински, повергли в шок болельщиков «россонери». Хозяева поля во втором тайме бросили в бой таких звезд, как Пулишич, Рабио и Салемакерс, однако так и не смогли взломать надежную оборону «Бенфики».

В других матчах на европейских аренах английский «Сандерленд» заставил капитулировать нидерландский АЗ благодаря пенальти, немецкий чемпион «Байер» оставил не у дел словенский «Целе» со счетом 2:0, а «Лион» вернулся с выездного матча в Бельгии с трудной победой. Так почему же «Милан» выглядел столь беспомощно на своем поле, как новые легионеры «Бенфики» покорили «Сан-Сиро» и как выглядит расстановка сил в Лиге Европы после 1-го тура?

«Холодный душ на Сан-Сиро»: Героизм Лукебакио и Камински

Самые важные и решающие события центрального матча:

16-я минута (0:1): «Бенфика» активно начала встречу, и Доди Лукебакио поразил ворот, защищаемые Миком Меньяном, выведя гостей вперед;

53-я минута (0:2): В начале второго тайма Якуб Камински обратил грубую ошибку в обороне миланцев в гол, укрепив преимущество лиссабонцев;

Безуспешная ротация: Хотя тренерский штаб «Милана» выпустил на поле Пулишича, Салемакерса и Рабио, чтобы исправить ситуацию, путь к воротам Трубина так и не был найден;

Выездной триумф «Бенфики»: Португальский гранд во главе с сильным составом, включающим Судакова, Палинью и Дурана, увез из Италии важные 3 очки.

Противостояние «Милан» — «Бенфика»: Составы команд

Выбор тренеров обеих команд на первые минуты матча:

Состав «Милана»: Меньян (вратарь), Терраччано (Хила, 46), Де Винтер, Павлович, Яшари (Рабио, 73), Муса, Бартезаги (Салемакерс, 57), Хатчинсон (Пулишич, 46), Сиссе (Морейра, 57), Рамуш;

Состав «Бенфики»: Трубин (вратарь), Банжаки, Чиркати, Араужу, Каруани, Эурснес (Баррейро, 70), Палинья, Лукебакио, Судаков (Престианни, 70), Камински, Дуран (Павлидис, 80);

Дисциплина и тактика: «Бенфика» отлично держала прессинг в центре поля и полностью нейтрализовала фланговые атаки «Милана».

Другие горячие результаты 1-го тура Лиги Европы

Важные счета, зафиксированные на стадионах континента:

«Андерлехт» — «Лион» (1:2): Французы обеспечили себе победу благодаря быстрым голам Нортуа (8) и Накамуры (22); гол Цветковича у хозяев (61) не смог изменить исход;

«Байер» — «Целе» (2:0): Подопечные Хаби Алонсо спокойно заработали 3 очка благодаря автоголу Сешля (15) и точному удару Медины (74);

«Сандерленд» — АЗ (1:0): Английский клуб в упорной борьбе оставил нидерландцев ни с чем благодаря пенальти, реализованному Ле Фейе на 66-й минуте;

«Олимпиакос» — «Ягеллония» (2:1): Хотя греки пропустили гол на 20-й минуте, они оформили камбэк благодаря голам Гонсалеса (43) и победному мячу Романа Яремчука (84);

«Штурм» — «Ренн» (0:0): В оборонительном матче в Австрии счет так и не был открыт, и команды поделили по 1 очку.

Первый же тур нового сезона Лиги Европы показал, что легкой прогулки для фаворитов не будет и на пути к кубку каждая ошибка дорого обойдется.

А как считаете вы, поражение «Милана» от «Бенфики» со счетом 0:2 на своем поле — это просто случайность, или команда переживает глубокий кризис в еврокубках в этом сезоне? Сможет ли «Байер» Хаби Алонсо или «Лион» стать главным претендентом на главный трофей Лиги Европы в этом сезоне? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом горячих результатов европейского футбола со всеми любителями футбола и болельщиками «россонери»!