Капкан за улыбкой: новая ловушка с поимкой мигрантов на взятке в России

«Капкан за улыбкой и угроза 5–8 лет тюрьмы!»: как уберечься от опасной схемы, ведущей из тюрьмы на фронт?

Для миллионов трудовых мигрантов из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана, работающих в Российской Федерации, объявлено очередное серьезное и жизнеопасное предупреждение. Согласно последним видеороликам и свидетельствам, распространяющимся в соцсетях и мигрантских сообществах, резко участились случаи, когда сотрудники ГИБДД и полиции останавливают иностранных граждан и искусственно подталкивают их к даче взятки с целью привлечения к уголовной ответственности. По этой схеме сотрудники под предлогом незначительного нарушения правил или проверки документов останавливают водителя или пассажира и начинают беседу предельно вежливо, с улыбкой.

Затем они дают в руку книгу, папку с документами или другой предмет, создавая ложное впечатление, будто «вопрос можно решить прямо здесь». Как только мигрант сует деньги, чтобы избавиться от ситуации, включаются камеры, и человека задерживают по статье 291 Уголовного кодекса РФ (Дача взятки). Самое страшное, что иностранцам, обвиненным по такой статье, назначают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а на большинство попавших в тюрьму позже оказывается давление с целью подписания контракта на фронт.

Итак, как работают такие психологические капканы, каких правил необходимо строго придерживаться при общении с сотрудником полиции и как нашим соотечественникам защитить свою свободу?

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Коварная схема, приводящая мигрантов к тюремному порогу, выглядит следующим образом:

Располагающее к доверию поведение: Сотрудники не проявляют агрессии, напротив, общаются предельно дружелюбно и тепло, намекая, что проблему можно «тихо уладить»;

Предмет в руки: Водителю или гражданину передают брошюру ПДД, папку автострахования или тетрадь со словами «сам знаешь, что делать»;

Скрытая видеозапись: Как только деньги вкладываются между предметами, все это фиксируется на специальные аудио- и видеокамеры, после чего вызывается оперативная группа;

Тяжелая уголовная статья: Инцидент официально оформляется как «дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей» (ст. 291 УК РФ).

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Жуткие последствия поимки на взятке:

Наказание от 5 лет: Согласно российскому законодательству, дача взятки должностному лицу считается тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафами в крупном размере;

Давление с целью заключения военного контракта: На сегодняшний день иностранцы, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях (колониях) России, особенно мигранты, стали главной целевой группой для подписания контракта на войну;

Обман и отсутствие пути назад: Гражданин, пытавшийся избежать ничтожного административного штрафа, в одно мгновение ставит под угрозу свою свободу, здоровье и даже жизнь.

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Способы защиты при остановке полицией или сотрудниками ГИБДД в России:

Никогда не предлагайте деньги: Каким бы ни было нарушение, требуйте составления исключительно официального протокола;

Не берите в руки никаких посторонних предметов: Отказывайтесь брать переданные вам книги, папки или бумаги и не вкладывайте деньги между документами, находящимися у вас;

Записывайте общение на телефон: Согласно законодательству РФ, гражданин имеет право вести видео- или аудиозапись беседы с сотрудником полиции, исполняющим служебные обязанности;

Пользуйтесь телефонами доверия: Если у вас открыто или скрыто вымогают взятку, позвоните по номерам МВД 102 или 112 и сообщите номер остановившего вас экипажа;

Оплачивайте законный штраф через государственное приложение: Законная уплата официальных штрафов через «Госуслуги» или банковские приложения с 50-процентной скидкой в тысячу раз безопаснее любых неформальных договоренностей.

Минутная ошибка и выбор легкого пути могут обернуться годами за решеткой или вовлечением в пучину войны — законность является самым надежным защитником любого соотечественника за рубежом.

Как вы думаете, попадание наших согражданок и сограждан, работающих в России, в такие ловушки чаще связано с нехваткой правовой грамотности или с односторонним давлением таможенной системы? Какую еще помощь должны оказывать консульства и общественные организации, защищающие права мигрантов в столь опасных ситуациях? Оставляйте свой личный опыт и важные мнения в комментариях, а также срочно поделитесь этим важным предупреждением со всеми своими близкими, друзьями и знакомыми в России, чтобы уберечь их от опасности!