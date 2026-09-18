В 3-м раунде Кубка английской лиги (Карабао Куп) защищающий свой чемпионский титул «Манчестер Сити» устроил настоящий фестиваль голов и продемонстрировал страшную силу на стадионе «Эттихад». Подопечные Энцо Марески, принявшие представителя Чемпионшипа «Норвич», отправили в ворота соперника 5 безответных мячей и оформили крупную и абсолютную победу со счетом 5:0. Самым главным и историческим событием этого вечера для всех узбекистанских любителей игры миллионов стало то, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в основном составе «горожан» и полностью провел 90 минут, безупречно управляя линией обороны.

Прочная защита во главе с Хусановым не оставила сопернику ни единого шанса приблизиться к своим воротам и на 100 процентов обеспечила неприкосновенность ворот вратаря Херонимо Рули. А в нападении блеснул 17-летний вундеркинд Самба, оформивший дубль, в то время как Раян Шерки, новичок-бразилец Аллан (его дебютный гол за «Сити») и Макайду забили по одному мячу, украсив табло. В следующем раунде манчестерцев ждет еще более серьезное испытание: в 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» сокрушивший опасный «Брайтон», встретится лицом к лицу с соперником, выбившим «красных дьяволов» из турнира.

Ну а как 90-минутная безупречная игра Абдукодира Хусанова повлияет на выбор основного состава Энцо Марески, как 17-летний Самба превратился в героя матча и смогут ли «горожане» остановить «Брайтон», ставший обидчиком «МЮ»?

«5 безответных мячей и 17-летний феномен»: Хронология матча на «Эттихаде»

Последовательность голов и острых моментов в матче «Манчестер Сити» и «Норвича»:

29-я минута — Самба открыл счет (1:0): 17-летний нападающий сыграл расторопно в штрафной площади и положил начало голевому шоу хозяев;

32-я минута — Хладнокровие Раяна Шерки (2:0): Всего 3 минуты спустя французская звезда увеличила разницу до двух мячей, погасив надежды «Норвича» на борьбу;

48-я минута — Дебютный гол Аллана (3:0): В начале второго тайма бразильский футболист отпраздновал свой первый гол в футболке «горожан», установив на табло крупный счет;

54-я минута — Победный дубль Самбы (4:0): Молодой форвард отправил в сетку соперника свой второй мяч и забронировал за собой статус лучшего игрока матча;

90-я минута — Точка от Макайду (5:0): Вышедший на замену Макайду в конце основного времени забил пятый гол и завершил разгром.

90 минут Хусанова: Как узбекский легионер безупречно закрыл оборону?

Важные показатели Абдукодира Хусанова в матче против «Норвича»:

Полные 90 минут на поле: Защитник начал встречу с первых секунд и не покидал поле до финального свистка арбитра;

«Сухой» матч и неприкосновенность ворот: Тройка защитников Хусанов, Рейс и О’Райли полностью парализовала линию атаки «Норвича», практически не оставив работы вратарю Рули;

Преимущество в единоборствах: Хусанов не оставил нападающим соперника никаких шансов в верховых и наземных единоборствах;

Адаптация к тактике Марески: Узбекский защитник строго выполнял позиционные требования итальянского тренера и безупречно действовал при выходе из обороны в атаку.

Грозный соперник в 1/8 финала: Бариьер в виде «Брайтона»

Интрига перед стадией 1/8 финала Кубка английской лиги:

Обидчик «Манчестер Юнайтед»: Следующий соперник «горожан» «Брайтон» в 3-м раунде выбил «МЮ» из турнира, сотворив настоящий фурор;

Тактическая дуэль: Основанная на высоком прессинге и бешеном темпе игра «чаек» станет самым тяжелым испытанием в турнире для Энцо Марески и его обновленного состава;

Защита титула: Являясь действующим обладателем кубка, «Манчестер Сити» поведет бескомпромиссную борьбу за сохранение своего звания.

Участие Абдукодира Хусанова в разгромной победе со счетом 5:0 на протяжении всех 90 минут в составе «Манчестер Сити» показало, что позиции звезды узбекского футбола в гранде АПЛ укрепляются все сильнее.

Как вы думаете, включит ли Энцо Марески Абдукодира Хусанова в основной состав на предстоящие центральные туры АПЛ после этой безупречной 90-минутной игры? Как вы оцениваете шансы «Сити» в предстоящем матче 1/8 финала против опасного «Брайтона», обыгравшего «Манчестер Юнайтед»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим горячим обзором великой победы узбекского легионера со всеми футбольными болельщиками и друзьями!