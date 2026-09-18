Спортдир «Манчестер Сити» раскрыл «секрет трансфера» Абдукодыра Ҳусанова...

·53·Спорт
Спортдир «Манчестер Сити» раскрыл «секрет трансфера» Абдукодыра Ҳусанова...

Спортивный директор гранда мирового футбола и чемпиона Англии — клуба «Манчестер Сити» Угу Виана в эксклюзивном интервью журналисту официального ресурса клуба манкитй.ком Джеку Мамфорду сделал громкие признания о карьере узбекского таланта Абдукодыра Ҳусанова и его будущем в клубе. По словам известного португальского функционера, 22-летний Ҳусанов обладает всеми необходимыми качествами и потенциалом, чтобы стать сильнейшим центральным защитником в мировом футболе.

Перебравшись в Манчестер из французского «Ленс» в январе 2025 года, узбекский защитник за очень короткое время стал важным фундаментом команды Энцо Марески: на сегодняшний день он провел в футболке «горожан» более 50 матчей и завоевал Кубок Англии и Кубок Английской лиги. Покоривший фаунеров «Этихад» своей молниеносной скоростью, хладнокровием и непревзойденной физической мощью Абдукодыр продлил контракт с клубом до 2031 года прямо этим летом. Самое интересное, что, как раскрыл Виана, столь быстрый выход Ҳусанова на мировой уровень превзошел даже те планы, на которые рассчитывало руководство и тренерский штаб «Китй».

Так почему же Угу Виана охарактеризовал прогресс Ҳусанова как шок, что стоит за контрактом до 2031 года, заключенным наряду с Фоденом и Гвардиолом, и как узбекский защитник стал абсолютным лидером системы Марески?

«Мы не ожидали столь быстрого роста»: 4 главных признания Угу Вианы

Самые горячие мысли спортивного директора «Манчестер Сити» из интервью:

  • «Мы знали о его физических возможностях, но...»: Виана признал, что при покупке Ҳусанова клуб был уверен в его мощных физических показателях, однако, несмотря на молодой возраст и короткое время выступлений во Франции, никто не ожидал столь молниеносной адаптации к такой тяжелой лиге, как английская;

  • Потенциал стать лучшим в мире: Руководство клуба со стопроцентной уверенностью заявляет, что Абдукодыр превратится в одного из лучших центральных защитников мира;

  • Жажда к обучению: Похвалив профессионализм узбекского футболиста, Виана отметил, что он постоянно работает над собой и находится еще на начальной вершине своего развития;

  • Огромное влияние на команду: Уже в свои 22 года Ҳусанов успел стать главным сердцем обороны и одним из лидеров манчестерского клуба.

Контракт до 2031 года и 50 матчей: Ҳусанов в ряду звезд

Детали нового статуса Абдукодыра Ҳусанова в «Манчестер Сити»:

  • Соглашение продлено до 2031 года: Летом этого года руководство клуба подписало с узбекским легионером долгосрочный контракт, сделав его недосягаемым для других европейских гигантов;

  • В ряду элиты: Одновременно с Ҳусановым новые соглашения были заключены и с главными звездами клуба — Фила Фоденом, Йошко Гвардиолом и Жереми Доку;

  • Более 50 матчей и трофеи: Преодолев полувековой рубеж за короткое время, Абдукодыр уже стал победителем Кубка Англии и Кубка Английской лиги, обогатив свою коллекцию;

  • Любовь болельщиков: Благодаря своей бескомпромиссной борьбе и скорости узбекский футболист закрепил за собой статус любимого игрока фанатов «Этихад».

Анализ специалистов: Роль Ҳусанова в тактике Марески

Выводы спортивных обозревателей и аналитиков по поводу узбекского легионера:

  • Идеал Марески: Итальянский специалист Энцо Мареска любит играть с высокой линией обороны, и в такой системе страшная скорость Ҳусанова и умение предвидеть контратаки соперника являются жизненной необходимостью;

  • Скачок на трансферном рынке: То, что клуб удержал его до 2031 года, свидетельствует о том, что стоимость Ҳусанова в ближайшие годы может превысить отметку в 100 миллионов евро;

  • Гордость национальной сборной: Каждый успешный матч в составе гранда АПЛ выводит авторитет национальной сборной Узбекистана на мировой арене на новый этап.

Столь высокая оценка Угу Вианы и безграничное доверие «Манчестер Сити» к Ҳусанову в очередной раз доказывают, что в истории узбекского футбола продолжается новая, невиданная золотая эра.

А как считаете вы, сможет ли Абдукодыр Ҳусанов в ближайшие 2-3 года стать самым дорогим и лучшим центральным защитником мира, входящим в число номинантов на «Золотой мяч»? Какую новую ответственность возлагает на нашего футболиста столь высокое доверие, оказываемое ему Угу Вианой и Энцо Мареской? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом горячего интервью о нашем легионере — гордости узбекского спорта — со всеми футбольными фанатами и друзьями!

Абдукодыр ҲусановManchester CityЭнцо МарескаLens
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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