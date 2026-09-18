Сборная Узбекистана по футзалу обыграла Венгрию на выезде

Национальная сборная Узбекистана по футзалу продолжает успешное выступление на европейском континенте в рамках подготовки к следующим крупным турнирам на международной арене. Наши представители, участвующие в эти дни в учебно-тренировочных сборах в Венгрии, одержали важную победу в первом товарищеском матче против сборной хозяев — Венгрии, обыграв ее со счетом 1:0. Единственный и решающий гол в матче на 11-й минуте забил опытный игрок нашей сборной Ильхомжон Хамроев.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, несмотря на минимальный счет на табло, с первых секунд матча и до финальной сирены полная инициатива на поле была на стороне наших представителей. Наши игроки продемонстрировали заметное превосходство над европейцами по владению мячом, количеству точных ударов по воротам соперника и опасных голевых моментов. Мастера узбекского футзала не намерены останавливаться на этом успехе: второй товарищеский матч между командами состоится 19 сентября.

Итак, как эта победа нашей национальной сборной повлияет на мировой рейтинг и формирование состава, насколько эффективны новые сочетания, тестируемые тренерским штабом, и смогут ли венгры взять реванш в ответной встрече 19 сентября?

«Решающий удар на 11-й минуте и абсолютное доминирование»: Картина матча

Основные моменты противостояния сборных Венгрии и Узбекистана:

Победный гол Ильхомжона Хамроева: Хамроев точно завершил быструю атаку на 11-й минуте и решил исход поединка;

Полное превосходство на поле: По контролю мяча, построению позиционных атак и организации прессинга наша сборная не дала сопернику никакой свободы;

«Сухие» ворота и дисциплина в обороне: Линия защиты во главе с вратарем Аббосом Элмуродовым безошибочно нейтрализовала все опасные атаки венгров;

Преимущество по ударам и моментам: Сборная Узбекистана создала десятки опасных моментов у ворот соперника, удерживая европейского голкипера под постоянным давлением.

Анализ составов: Стартовая пятерка и резервные силы

Состав сборной Узбекистана, вышедший на поле в этом матче:

Стартовая пятерка: Аббос Элмуродов (вратарь), Ильхомжон Хамроев, Бехруз Самийев, Хусниддин Нишонов, Аброр Ахмедзянов;

Вышедшие на замену: Шавкат Ибрагимов, Хайрулло Солихов, Машраб Адилов (капитан), Жасур Уринбосаров, Шахзодджон Садиев, Шахрам Фахриддинов, Сунлатилла Жураев, Шохжахон Шоназаров, Асилбек Вафоев;

Возможность ротации: Тренерский штаб предоставил шанс практически всем запасным игрокам, на практике опробовав различные тактические схемы.

Вторая встреча 19 сентября: Заключение специалистов

Важные выводы футбольныкс аналитиков по итогам этого зарубежного сбора:

Выносливость против европейской школы: Демонстрация техничного и быстрого комбинационного футзала против силовой и контактной манеры игры Венгрии подтверждает, что наши представители находятся в отличной спортивной форме;

Вопрос реализации: Несмотря на создание большого количества моментов, сохранение итогового счета 1:0 показывает, что перед матчем 19 сентября необходимо еще больше поработать над завершением атак;

Интрига в ответной игре: Проигравшая на своем поле сборная Венгрии постарается показать во втором матче гораздо более агрессивный и атакующий футзал, что станет для нашей команды еще одним серьезным испытанием.

Эта выездная победа национальной сборной Узбекистана по футзалу в Венгрии еще больше повышает авторитет команды на международной арене и вызывает у болельщиков большую уверенность перед предстоящими официальными турнирами.

Как вы думаете, смогут ли наши футзалисты одержать более крупную победу над Венгрией во втором товарищеском матче, который пройдет 19 сентября? Какие аспекты в сегодняшней игре нашей национальной сборной, по вашему мнению, необходимо усилить? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этой победы узбекского футзала на европейских аренах со всеми любителями спорта и друзьями!