В одном из центральных матчей 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА в Дагестане гостил у махачкалинского «Динамо» и одержал волевую и важную победу со счетом 3:1. Напряженный поединок на берегу Каспия имел особое значение и для любителей нашего национального футбола: защитник сборной Узбекистана Махмуд Махаммаджанов, защищающий цвета «Динамо», вышел в основном составе и отыграл все 90 минут. Встреча началась неудачно для хозяев — на 13-й минуте именно Махаммаджанов срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол.

Вскоре, на 20-й минуте, бомбардир «Динамо» Гамид Агаларов восстановил равновесие, однако во втором тайме московский клуб за счет опыта и мастерства решил исход матча в свою пользу. Вышедшие на замену Лусиано (69) и Фиров (79) забили по мячу и закрепили очередную победу москвичей. После этого триумфа «армейцы» довели количество своих очков до 19 и поднялись на 3-е место в турнирной таблице, а махачкалинский клуб с 12 очками остался на 7-й строчке.

Итак, почему после автогола Махаммаджанова посыпалась оборона «Динамо», как резервные силы ЦСКА переломили ход игры и отстает ли дагестанский клуб в борьбе за высокие места?

«Автогол, ответ Агаларова и удар со скамейки»: Хроника матча

Основные и решающие моменты противостояния в Махачкале:

13-я минута — неожиданный автогол от Махаммаджанова (0:1): во время быстрой атаки ЦСКА узбекский защитник попытался выбить мяч, но сыграл неточно и направил его в собственные ворота;

20-я минута — быстрый ответ Гамида Агаларова (1:1): хозяева быстро восстановили психологическое преимущество и сравняли счет благодаря хладнокровному удару Агаларова;

69-я минута — победный гол Лусиано (1:2): вышедший на замену после первого тайма Лусиано завершил голом комбинационную атаку москвичей;

79-я минута — точка от Фирова (1:3): появившийся на поле на 77-й минуте Фиров всего через две минуты забил третий гол ЦСКА и решил судьбу матча;

Напряжение в первом тайме: показанные арбитром четыре желтые карточки подряд на 44–45-й минутах показали, насколько высоки были эмоции в игре.

Игра узбекского легионера: тяжелое испытание для Махаммаджанова

Важные аспекты выступления Махмуда Махаммаджанова в матче против ЦСКА:

Полная уверенность на 90 минут: несмотря на автогол на 13-й минуте, тренерский штаб не стал менять узбекского защитника и дал ему шанс доиграть до конца;

Борьба на фланге: Махаммаджанов вел активную оборонительную борьбу против быстрых вингеров ЦСКА Кругового и Глебова;

Опыт и психологический урок: столь сложный и богатый на ошибки матч против гранда РПЛ послужит важной школой испытаний для профессионального роста 23-летнего узбекского футболиста.

Турнирная таблица и выводы специалистов

Положение команд и тактический анализ после 9-го тура РПЛ:

ЦСКА в тройке лидеров: набрав 19 очков, «армейцы» идут наравне с «Зенитом» и «Краснодаром» в гонке за чемпионство и медали;

Триумф резервной силы: замены тренерского штаба ЦСКА во втором тайме (выход Лусиано и Фирова) полностью оправдали себя и решили исход матча;

Стабильность «Динамо» Махачкала: идущие на 7-м месте с 12 очками дагестанцы доказали, что способны дать серьезный бой любому сопернику, однако потеря концентрации на последних минутах привела к потере очков.

Эта гостевая победа ЦСКА в Махачкале в очередной раз продемонстрировала чемпионские амбиции москвичей, а для Махмуда Махаммаджанова эта игра станет серьезной мотивацией для работы над своими ошибками и возвращения к следующим турам еще более сильным.

А как вы считаете, насколько сильно автогол Махмуда Махаммаджанова в начале встречи повлиял на общий игровой план и психологию «Динамо»? Сможет ли ЦСКА до конца бороться за чемпионство Российской Премьер-лиги в этом сезоне? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого жаркого матча с участием узбекского легионера в РПЛ со всеми любителями футбола и друзьями!