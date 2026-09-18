Супергол от Дадабоевой!: Подопечные Котрины Кульбите шокировали Китай

На футбольных полях Японии, принимающих КсКс летние Азиатские игры, в женском футбольном турнире был зафиксирован один из самых громких результатов дня. В матче 2-го тура на стадионе «Гифу Нагарагава» женская национальная сборная Узбекистана под руководством Котрины Кульбите встретилась с одной из сильнейших команд континента и многократным чемпионом — сборной Китая, проявив настоящее мужество и оформив историческую ничью со счетом 1:1. Против китайских футбосток, считавшихся безусловными фаворитами еще до начала встречи, наши представительницы продемонстрировали железную дисциплину и идеальную тактику, построенную на хладнокровных контратаках.

На 41-й минуте Холида Дадабоева точно поразила ворота соперниц, взбудоражив стадион и выведя нашу сборную победительницей на перерыв. Во втором тайме Китай бросил в атаку все силы, и на 70-й минуте Линь Янь сумела сравнять счет. Однако в оставшиеся минуты оборонительный бастион во главе с нашим голкипером Джонимкуловой выстоял как сталь и сохранил важнейшее очко. Наша команда, выбравшая путь мирного исхода (1:1) и в 1-м туре против Филиппин, теперь 21 сентября в рамках 3-го тура выйдет на поле против Гонконга, и именно этот поединок решит судьбу путевки в плей-офф.

Итак, как девушки Кульбите остановили гранда континента, какое психологическое превосходство дарил команде гол Дадабоевой и какая победа нужна нам в противостоянии с Гонконгом 21 сентября?

«Удар на 41-й минуте и битва в Гифу»: Хронология матча

Основные события в матче между сборными Китая и Узбекистана:

41-я минута — Дадабоева открыла счет (0:1): Быстрая контратака, организованная под занавес первого тайма, была хладнокровно реализована Холидой Дадабоевой, что повергло соперника в шоковое состояние;

70-я минута — Линь Янь восстановила равновесие (1:1): Резко усилившие давление китаянки усилиями Линь Янь восстановили равновесие в матче;

Суперсейвы Джонимкуловой: Наш вратарь Джонимкулова отразила ряд опасных ударов соперниц, спасши команду от неминуемых голов;

Надежная оборона: Тройка в составе Кучкоровой, Шоимовой и Дадабоевой безошибочно нейтрализовала опасные рейды соперника как на втором этаже, так и на земле.

Составы и ход тренера: Тактика Котрины Кульбите

Состав сборной Узбекистана на игру и замены:

Стартовый состав: 1.Джонимкулова, 3.Дадабоева, 7.Кудратова, 10.Хабибуллаева, 11.Шоимова, 15.Зоирова, 16.Маматкаримова, 17.Карачик, 20.Эгамбердиева, 21.Ораниязова, 22.Кучқорова;

Резервные силы: Гуломова, Саидова, Хикматова, Тошева, Олимджонова, Аблякимова, Бахтиярова, Эргашева, Нозимова, Тургунова, Деканбаева;

Дисциплина и стойкость: Тактика Кульбите строилась на разрушении позиционных атак главного азиатского гранда — Китая — еще в зародыше, в центре поля, и этот план сработал на все сто.

Решающий финал 21 сентября: Интрига перед матчем с Гонконгом

Выводы аналитиков перед 3-м туром группового этапа Азиатских игр:

Две ничьи и 2 очка: Ничейные результаты 1:1 с Филиппинами и Китаем продемонстрировали железную волю нашей сборной;

Победа над Гонконгом обязательна: Для выхода в следующий этап — плей-офф — от подопечных Кульбите в матче 21 сентября требуется победа с крупным счетом и улучшение разницы мячей;

Психологическая сила: Неуступчивость такому гиганту, как Китай, резко повысила уверенность наших девушек в собственных силах и перед решающим поединком подарила максимальное психологическое преимущество.

Этот мужественный матч команды Котрины Кульбите в Японии еще раз доказал всему миру, что женский футбол Узбекистана способен на равных бороться с любым лидером Азии.

А как считаете вы, сможет ли сборная Узбекистана одержать крупную победу над Гонконгом 21 сентября и пробиться в стадию плей-офф Азиатских игр? Как вы оцениваете шансы наших девушек, сыгравших вничью с такой сильной командой, как Китай? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого жаркого матча, столь важного для любителей узбекского спорта, со всеми футбольными болельщиками и друзьями!