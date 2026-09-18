Бронзовая медаль: сборная Узбекистана по парашахматам поднялась на пьедестал Паралимпиады

·29·Спорт
Бронзовая медаль: сборная Узбекистана по парашахматам поднялась на пьедестал Паралимпиады

Древний и вечно молодой Самарканд стал свидетелем еще одного грандиозного исторического события в мировом интеллектуальном спорте. Завершилась организованная на высоком уровне в этом городе 3-я Всемирная шахматная паралимпиада, в которой была открыта новая историческая страница для нашего национального спорта. В этом престижном соревновании, где за победу боролись 164 сильнейших и стойких шахматиста из 41 команды, представлявших 36 государств мира, честь Узбекистана достойно защищали три состава. В напряженном и нервном последнем 7-м туре турнира команда Узбекистан-1 победила сильную сборную Израиля со счетом 2,5 : 1,5, проложив путь на пьедестал соревнований.

По итогам финальных результатов сильная сборная Польши заняла 1-е место, свободная команда Кубы — 2-е место, а сборная Узбекистана, набрав 11 очков, завоевала почетное 3-е место и подарила нашей стране первую историческую бронзовую медаль в истории парашахматных олимпиад. Кроме того, по данным Шахматной федерации Узбекистана, самаркандские соревнования установили абсолютный рекорд в истории паралимпиад по масштабу участников и уровню организации.

И так, с помощью каких тактических ходов наши парашахматисты добились такого беспрецедентного успеха, какие доски сыграли решающую роль в матче 7-го тура против Израиля и каким фундаментом станет эта бронза для будущих чемпионств?

«7-тур, сломивший Израиль, и 11 очков»: Детали исторической бронзы

Важные факты по итогам 3-й Парашахматной олимпиады в Самарканде:

  • Победа в решающем матче: В заключительном 7-тором туре команда Узбекистан-1 взяла верх над сборной Израиля со счетом 2,5 : 1,5, решив вопрос с медалями;

  • Прочный фундамент из 11 очков: Наша команда благодаря стабильной игре во всех турах набрала 11 очков и вошла в число призеров;

  • Лидерство Польши и Кубы: Золотые медали достались Польше, а серебро — парасборной Кубы;

  • Впервые в истории: Узбекистанские парашахматисты до этого не поднимались на пьедестал Паралимпиад — бронза в Самарканде знаменует начало новой эры для нашего национального спорта.

«Олимпиада рекордов»: Масштаб самаркандского турнира

Рекордные показатели, обнародованные Шахматной федерацией Узбекистана:

  • 36 стран и 41 команда: По количеству стран-участниц и географии эта 3-я Паралимпиада стала самой масштабной за всю историю турнира;

  • 164 ведущих гроссмейстера и мастера: Сильнейшие спортсмены мира с ограниченными возможностями объединились в древнем городе вокруг одной цели — праздника интеллекта и воли;

  • 3 состава Узбекистана: Выступив в качестве хозяина тремя командами, наша страна протестировала на международной арене не только звезд основного состава, но и будущий резерв.

Торжество стойкости и мастерства: Заключение экспертов

Выводы спортивных аналитиков по поводу достижения узбекских парашахматистов:

  • Школа волевой борьбы: Доказано, что узбекские параспортсмены способны на равных бороться с мировыми грандами не только в легкой атлетике или дзюдо, но и в таких сложных интеллектуальных баталиях, как шахматы;

  • Инфраструктура и уровень гостеприимства: Проведение Самаркандом столь престижного мирового форума на рекордном уровне еще на одну ступень подняло авторитет Узбекистана на международной шахматной карте;

  • Старт для будущих золотых наград: Данная бронзовая медаль придаст молодым парашахматистам сильную психологическую мотивацию и расширит возможности претендовать на золотую медаль на предстоящих Олимпиадах.

Эта историческая бронза, завоеванная на самаркандской земле, продемонстрировала всему миру, что в шахматах Узбекистана нет границ, а железная воля и интеллектуальное мастерство преодолевают любые преграды.

Как вы думаете, какой толчок придаст эта историческая бронзовая медаль сборной Узбекистана по парашахматам популяризации шахмат среди людей с ограниченными возможностями в нашей стране? Верите ли вы, что этот рекордный турнир, проведенный в Самарканде, в будущем привезет в нашу страну крупные чемпионаты мира по шахматам? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим горячим обзором о великой исторической победе наших параспортсменов со всеми любителями спорта и друзьями!

СамаркандПарашахматная олимпиадаШахматная федерация Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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