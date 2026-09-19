«Парень, повернувший шею на 180 градусов»: правда за вирусным видео (видео)

·105·Мир
«Парень, повернувший шею на 180 градусов»: правда за вирусным видео (видео)

В социальных сетях быстро распространилось видео, на котором едущий на мотоцикле человек необычным образом поворачивает голову назад, привлекая внимание пользователей. Некоторые аккаунты утверждали, что этот человек способен поворачивать шею на 180 градусов.

Некоторые страницы, распространившие видео, писали, что оно было снято в Индии. Однако на данный момент нет информации о том, кем является этот человек, когда и где именно было снято видео.

Является ли это реальной способностью или оптической иллюзией?

Некоторые пользователи, посмотревшие видео, оценили ситуацию как необычный дар. Другие же предположили, что изображение может казаться таковым из-за угла обзора камеры, а также поворота плеч и туловища.

Поэтому пока нет оснований расценивать движение на видео как точный поворот на 180 градусов.

вирусное видеосоциальные сетиоптическая иллюзия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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