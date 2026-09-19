Huawei планирует радикально изменить систему обучения искусственного интеллекта

·4·Технологии
Huawei планирует радикально изменить систему обучения искусственного интеллекта

Китайский технологический гигант Huawei планирует к 2027 году осуществить масштабные изменения в области обучения моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в развитии высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры как в стране, так и в глобальном масштабе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как пишет издание иксбт.ком, об этом заявил ротационный председатель компании Эрик Сюй на мероприятии Huawei Коннект 2026. В своей речи он особо подчеркнул, что роль процессоров Ascend, производимых Huawei, на китайском рынке продолжает расти.

Новое поколение процессоров Ascend

В настоящее время руководство Huawei намерено представить три новых поколения процессоров Ascend в течение следующих трех лет. Эти ускорители нового типа должны обеспечить вдвое более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими версиями.

По мнению специалистов компании, эти устройства в будущем станут фундаментальной основой для местных разработчиков искусственного интеллекта. Тем не менее, многие современные модели искусственного интеллекта в Китае продолжают обучаться с использованием решений NVIDIA.

Международный рынок и внутренние потребности

Huawei пока держит в секрете, какие именно изменения произойдут в процессах обучения. Однако стало известно, что компания начала тестовые поставки своих систем СуперПоД небольшими партиями в регионы за пределами Китая, где наблюдается высокий спрос.

Тем не менее, масштабная международная экспансия в ближайшем будущем не планируется. По словам Эрика Сюя, на данный момент производственных мощностей Huawei недостаточно даже для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке Китая.

HuaweiИскусственный интеллектAscendNVIDIAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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