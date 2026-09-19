Huawei планирует радикально изменить систему обучения искусственного интеллекта
Китайский технологический гигант Huawei планирует к 2027 году осуществить масштабные изменения в области обучения моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в развитии высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры как в стране, так и в глобальном масштабе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Как пишет издание иксбт.ком, об этом заявил ротационный председатель компании Эрик Сюй на мероприятии Huawei Коннект 2026. В своей речи он особо подчеркнул, что роль процессоров Ascend, производимых Huawei, на китайском рынке продолжает расти.
Новое поколение процессоров AscendВ настоящее время руководство Huawei намерено представить три новых поколения процессоров Ascend в течение следующих трех лет. Эти ускорители нового типа должны обеспечить вдвое более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими версиями.
По мнению специалистов компании, эти устройства в будущем станут фундаментальной основой для местных разработчиков искусственного интеллекта. Тем не менее, многие современные модели искусственного интеллекта в Китае продолжают обучаться с использованием решений NVIDIA.
Международный рынок и внутренние потребностиHuawei пока держит в секрете, какие именно изменения произойдут в процессах обучения. Однако стало известно, что компания начала тестовые поставки своих систем СуперПоД небольшими партиями в регионы за пределами Китая, где наблюдается высокий спрос.
Тем не менее, масштабная международная экспансия в ближайшем будущем не планируется. По словам Эрика Сюя, на данный момент производственных мощностей Huawei недостаточно даже для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке Китая.
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