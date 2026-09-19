iPhone 18 Pro полностью разобрали в день начала продаж

С началом продаж смартфонов iPhone 18 Pro на мировом рынке в интернете появилось первое видео с разборкой нового флагмана. По данным иксбт.ком, в первый же день после выхода устройства специалисты изучили его внутреннее устройство, подтвердили основные технические характеристики на практике и продемонстрировали обновленную систему охлаждения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внутреннее устройство и новая система охлаждения

По традиции процесс вскрытия корпуса смартфона начинается с откручивания двух винтов Пенталобе в нижней части. Для полноценного отделения дисплея использовались нагрев, специальный присосочный инструмент и спирт для размягчения клеевого слоя. Специалисты отметили, что на видео отчетливо видна значительно увеличенная новая испарительная камера.

Новая модель iPhone 18 Pro привлекает внимание измененными внешними и внутренними элементами по сравнению с предыдущими поколениями. В частности, стало известно, что основной модуль камеры устройства значительно увеличился. По мнению экспертов, это может быть связано с внедрением технологии переменной диафрагмы, требующей более сложного и крупного механизма.

Dynamic Island и емкость аккумулятора

Одним из наиболее заметных изменений смартфона стал уменьшенный Dynamic Island. Компания Apple переместила инфракрасную камеру системы распознавания лиц непосредственно под экран. При тщательном осмотре дисплея было выявлено, что панель над датчиком отличается от остальной части структурой пикселей. Это необходимо для обеспечения свободного прохождения излучения через матрицу.

Также данный процесс полной разборки прояснил информацию об емкости аккумулятора устройства. Было подтверждено, что емкость батареи версии со слотом для физической СИМ-карты составляет 4056 мА·ч. Этот показатель полностью совпал с предварительными данными, распространившимися до релиза нового флагмана.

Хотя опубликованные первые видео дают лишь начальное представление об общем устройстве гаджета, ожидается, что дальнейшие анализы по вопросам ремонтопригодности, возможности разборки и конструктивных изменений будут представлены такими авторитетными источниками, как иФиксит.