В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google

·7·Технологии
В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google

Комиссия по международной торговле США (УСИТК) начала масштабное расследование в отношении ведущих технологических гигантов — Apple, Samsung и Google. Согласно данным иксбт.ком, причиной стала жалоба на нарушение патентных прав, связанных с аудиотехнологиями. Если обвинения подтвердятся, ввоз некоторых устройств этих брендов на американский рынок может быть запрещен. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основанием для начала этого правового процесса стала жалоба, поданная американской компанией БумКлуд 360. Истец утверждает, что ответчики используют запатентованные технологии обработки звука без надлежащего разрешения в некоторых электронных устройствах, которые они импортируют и продают. Жалоба была первоначально подана 14 августа текущего года и дополнена новыми данными 31 августа.

Детали расследования и требуемые меры

В расследовании №337-ТА-1521, открытом УСИТК, участвуют три основных ответчика: Apple, Samsung Электроникс (включая её американское подразделение) и Google. БумКлуд 360 требует от комиссии выдать приказ об ограниченном исключении — Limited Эксклусион Ордер. Если нарушение патентных прав будет доказано, эта мера может полностью остановить импорт определенных продуктов компаний-нарушителей на территорию США.

Более того, компания-истец требует не только ограничений на импорт, но и введения строгих предписаний о прекращении определенных торговых операций и другой коммерческой деятельности на рынке США. Это может оказать серьезное влияние на позиции данных технологических гигантов на американском потребительском рынке.

Правовые процедуры и дальнейшие шаги

Дело будет передано на рассмотрение одному из административных судей УСИТК. Судья тщательно изучит все доказательства и представит предварительное заключение о том, было ли нарушено положение 337 Закона о тарифах 1930 года. В дальнейшем это решение может быть пересмотрено самой комиссией.

Согласно официальным процедурам, в течение 45 дней после начала расследования УСИТК должна установить срок его завершения. Ведомство заявило о намерении принять окончательное решение в максимально сжатые сроки. Если нарушение будет выявлено и требования удовлетворены, ограничения вступят в силу после выхода соответствующего распоряжения.

При этом, если торговый представитель США не отменит решение из соображений государственной политики, эти меры станут окончательными в течение 60 дней. На данный момент не уточняется, какие именно модели Apple, Samsung и Google могут попасть под эти ограничения.

AppleSamsungGoogleПатентСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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