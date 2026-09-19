Starlink запустил спутниковую связь для смартфонов в Панаме

·40·Технологии
Starlink запустил спутниковую связь для смартфонов в Панаме

В Республике Панама компания Starlink в партнерстве с местным оператором МасМовил (+Мовил) запустила сервис мобильной спутниковой связи нового поколения. Как сообщает издание Иксбт.ком, услуга под названием +Мас | Starlink направлена на обеспечение стабильной связи в отдаленных горных и островных районах, а также в местах, где отсутствует традиционный сигнал сотовой сети. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный проект работает на базе технологии Директ-то-келл и позволяет использовать обычный смартфон без необходимости в дополнительном оборудовании или спутниковых терминалах. Пользователи могут выходить на связь через привычные устройства, поддерживающие стандартные сети ЛТЭ.

Возможности первого этапа

На начальном этапе запуска абонентам будут доступны самые необходимые функции. В частности, пользователи смогут обмениваться сообщениями через интернет-мессенджеры, отправлять СМС и беспрепятственно пользоваться цифровыми картами.

Новый сервис дополняет существующие наземные сети связи, гарантируя базовое соединение даже в регионах с неразвитой инфраструктурой. Это особенно важно в чрезвычайных ситуациях и при поездках в отдаленные районы.

Планы на будущее и перспективы

Стоимость услуги +Мас | Starlink пока не объявлена. Остается неизвестным, будет ли она включена в существующие тарифы +Мовил или предложена за отдельную плату.

Тем не менее, оператор планирует в будущем использовать новые спутники Starlink поколения В2. Это позволит значительно увеличить пропускную способность сети и расширить покрытие территории Панамы.

Стоит отметить, что ранее Starlink объявила о сотрудничестве с японским оператором ау (КДДИ). Ожидается, что этот проект станет первой масштабной инициативой по внедрению спутников Starlink Мобиле В2 в Азиатском регионе.

StarlinkПанамаMasMovilТехнологииМобильная связь
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В США могут запретить устройства Apple, Samsung и GoogleВ США могут запретить устройства Apple, Samsung и GoogleСегодня, 13:25В Ташкенте поступил в продажу iPhone 18 Pro Max? Увидев названную цену, вы будете удивленыВ Ташкенте поступил в продажу iPhone 18 Pro Max? Увидев названную цену, вы будете удивленыСегодня, 13:20iPhone 18 Pro полностью разобрали в день начала продажiPhone 18 Pro полностью разобрали в день начала продажСегодня, 12:52Huawei планирует радикально изменить систему обучения искусственного интеллектаHuawei планирует радикально изменить систему обучения искусственного интеллектаСегодня, 11:51Спутники Starlink Мобиле В2 обеспечат скорость уровня 5ГСпутники Starlink Мобиле В2 обеспечат скорость уровня 5ГСегодня, 11:27Количество околоземных астероидов превысило 40 тысячКоличество околоземных астероидов превысило 40 тысячСегодня, 10:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана