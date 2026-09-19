Starlink запустил спутниковую связь для смартфонов в Панаме

В Республике Панама компания Starlink в партнерстве с местным оператором МасМовил (+Мовил) запустила сервис мобильной спутниковой связи нового поколения. Как сообщает издание Иксбт.ком, услуга под названием +Мас | Starlink направлена на обеспечение стабильной связи в отдаленных горных и островных районах, а также в местах, где отсутствует традиционный сигнал сотовой сети. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный проект работает на базе технологии Директ-то-келл и позволяет использовать обычный смартфон без необходимости в дополнительном оборудовании или спутниковых терминалах. Пользователи могут выходить на связь через привычные устройства, поддерживающие стандартные сети ЛТЭ.

Возможности первого этапа

На начальном этапе запуска абонентам будут доступны самые необходимые функции. В частности, пользователи смогут обмениваться сообщениями через интернет-мессенджеры, отправлять СМС и беспрепятственно пользоваться цифровыми картами.

Новый сервис дополняет существующие наземные сети связи, гарантируя базовое соединение даже в регионах с неразвитой инфраструктурой. Это особенно важно в чрезвычайных ситуациях и при поездках в отдаленные районы.

Планы на будущее и перспективы

Стоимость услуги +Мас | Starlink пока не объявлена. Остается неизвестным, будет ли она включена в существующие тарифы +Мовил или предложена за отдельную плату.

Тем не менее, оператор планирует в будущем использовать новые спутники Starlink поколения В2. Это позволит значительно увеличить пропускную способность сети и расширить покрытие территории Панамы.

Стоит отметить, что ранее Starlink объявила о сотрудничестве с японским оператором ау (КДДИ). Ожидается, что этот проект станет первой масштабной инициативой по внедрению спутников Starlink Мобиле В2 в Азиатском регионе.