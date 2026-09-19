ФИФА включила юношескую сборную России в чемпионат мира У-15

·36·Спорт
ФИФА включила юношескую сборную России в чемпионат мира У-15

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала важный шаг к частичному возвращению страны на международную футбольную арену, включив юношескую сборную России в жеребьевку группового этапа нового турнира. Как сообщает Goal.com, это решение стало первым случаем смягчения масштабных спортивных санкций, введенных в феврале 2022 года. Об этом сообщает Goal.com.

На чемпионате мира и фестивале У-15, который пройдет в Азербайджане, юношеская сборная России попала в группу из шести команд вместе с Турцией, Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне и Суданом. Этот шаг был предпринят после того, как в декабре прошлого года всем 211 ассоциациям-членам были разосланы официальные приглашения.

Формат соревнований и основная цель

ФИФА подчеркнула, что основная цель организации этого тестового турнира — предоставить значимую конкурентную среду странам, которые испытывают трудности с прохождением квалификации на соревнования ФИФА по всему миру. В заявлении организации отмечается, что формат фестиваля был специально разработан для сокращения разрыва в конкурентоспособности между разными странами.

Однако смягчение ограничений на молодежном уровне не влияет на санкции, введенные в отношении основных сборных и клубов России. Они по-прежнему отстранены от участия в престижных турнирах, таких как чемпионат Европы и Лига чемпионов.

Двери для большого футбола все еще закрыты

Эти запреты были подтверждены Спортивным арбитражным судом (КАС) во избежание возможных бойкотов со стороны европейских федераций. Президент УЕФА Александер Чеферин неоднократно подчеркивал, что двери для основных сборных России остаются плотно закрытыми до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

Турнир, который пройдет в Азербайджане с 24 по 30 октября и соберет 191 команду, будет проводиться в формате 8 на 8 на малых полях с 20-минутными таймами. Отсутствие на соревнованиях таких стран, как Украина, Германия, Нидерланды и США, показывает, что глубокие геополитические противоречия продолжают омрачать турнир.

В будущем ФИФА планирует запустить аналогичные соревнования среди девушек в следующем году, а с 2028 года сделать фестивали для обеих возрастных категорий ежегодными мероприятиями.

ФИФАРоссияЧемпионат мира U-15АзербайджанФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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