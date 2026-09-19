Килиан Мбаппе расстался с Нике и перешел в Он Холдинг

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе официально завершил десятилетнее сотрудничество с гигантом по производству спортивной экипировки Нике. Один из самых ярких звезд мирового футбола, французский форвард подписал крупный контракт со швейцарской компанией Он Холдинг, став ключевым лицом бренда в его выходе на профессиональную футбольную арену. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и других международных источников, Килиан Мбаппе сотрудничал с американским брендом Нике с восьми лет. Вместе с Криштиану Роналду и Винисиусом Жуниором он стал одним из крупнейших глобальных амбассадоров компании и был известен прежде всего как лицо линейки бутс Меркуриал. Однако в конце июля контракт футболиста с Нике истек.

Швейцарский бренд и новые горизонты

Компания Он Холдинг, известная преимущественно своей беговой обувью, планирует расширить свою деятельность на другие виды спорта, включая профессиональный футбол. В ноябре 2019 года швейцарское предприятие подписало контракт с легендой тенниса Роджером Федерером, сделав его своим инвестором и стратегическим партнером. Мбаппе также присоединяется к этой компании, знаменуя её новый шаг на футбольном рынке.

После истечения срока контракта существовали различные предположения относительно будущего футболиста. Мбаппе некоторое время продолжал появляться в рекламе Нике, а бренд сохранял его имя на своих каналах. Несмотря на это, французский нападающий наконец официально подтвердил свой новый проект.

Планы футболиста на будущее

Комментируя новое партнерство, Килиан Мбаппе сказал: «С самого начала меня в компании Он привлекала возможность создать вместе что-то совершенно новое, что поможет сформировать игру будущего. Я хочу привнести свой опыт и видение в продукты, которые мы создаем, расширять возможности через инновации и оставаться верным радости футбола. У нас общая мечта, и это только начало».

За этим решением прослеживается четкая аналогия. Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер в свое время также прекратил многолетнее сотрудничество с Нике и начал работать с компанией Он, даже став акционером бренда и создав собственную линейку продуктов. Мбаппе пошел по аналогичному пути, стремясь развивать собственный бренд.