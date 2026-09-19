Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)

·104·Культура
Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)

Сегодня, 19 сентября, известная танцовщица Паризода встретила свое 39-летие. Артистка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях неожиданным сюрпризом, подготовленным ее дочерьми в день рождения.

На видео запечатлено, как две дочери Паризоды подготовили для мамы сюрприз ко дню рождения. Они ждали маму, украсив комнату воздушными шарами и тортами.

Дочери с радостью встретили маму и искренне поздравили ее с днем рождения.

Сюрприз, с любовью подготовленный дочерьми, чрезвычайно обрадовал танцовщицу. На видео видно, как она довольна подарком от детей и переживает радостные моменты.

Для Паризоды этот день рождения запомнился не только встречей нового возраста, но и ощущением любви и заботы ее дочерей.

ПаризодаПаризода 39 летдень рождения Паризодысюрприз Паризоды
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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