Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)

Сегодня, 19 сентября, известная танцовщица Паризода встретила свое 39-летие. Артистка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях неожиданным сюрпризом, подготовленным ее дочерьми в день рождения.

На видео запечатлено, как две дочери Паризоды подготовили для мамы сюрприз ко дню рождения. Они ждали маму, украсив комнату воздушными шарами и тортами.

Дочери с радостью встретили маму и искренне поздравили ее с днем рождения.

Сюрприз, с любовью подготовленный дочерьми, чрезвычайно обрадовал танцовщицу. На видео видно, как она довольна подарком от детей и переживает радостные моменты.

Для Паризоды этот день рождения запомнился не только встречей нового возраста, но и ощущением любви и заботы ее дочерей.