Неожиданный сюрприз от дочерей на день рождения Паризоды: танцовщица не смогла скрыть слез радости (видео)
Сегодня, 19 сентября, известная танцовщица Паризода встретила свое 39-летие. Артистка поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях неожиданным сюрпризом, подготовленным ее дочерьми в день рождения.
На видео запечатлено, как две дочери Паризоды подготовили для мамы сюрприз ко дню рождения. Они ждали маму, украсив комнату воздушными шарами и тортами.
Дочери с радостью встретили маму и искренне поздравили ее с днем рождения.
Сюрприз, с любовью подготовленный дочерьми, чрезвычайно обрадовал танцовщицу. На видео видно, как она довольна подарком от детей и переживает радостные моменты.
Для Паризоды этот день рождения запомнился не только встречей нового возраста, но и ощущением любви и заботы ее дочерей.
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