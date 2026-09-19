В Гранд-Каньоне нашли тело 53-летнего пилота, пропавшего без вести

В США спустя почти три недели было обнаружено тело отца троих детей Тимоти Аллена Смита, который пропал без вести вместе с двумя друзьями во время сильного наводнения в районе Гранд-Каньона.

Судебно-медицинская экспертиза округа Коконино подтвердила, что найденные человеческие останки принадлежат 53-летнему Тимоти Смиту. Они были обнаружены 14 сентября сотрудниками Службы национальных парков недалеко от Кристал-Рапид на реке Колорадо.

Тим, живший в Стар-Вэлли-Ранч (Вайоминг), пропал без вести после внезапного паводка, обрушившегося 29 августа на районы Брайт-Энджел-Каньон и Фантом-Раньон. В тот момент он находился в поездке — занимался хайкингом, рыбалкой и кемпингом со своими давними друзьями Джоном Юсти и Брентом Розенкранцем. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Жена Тима Керри Смит подтвердила его гибель в Facebook, отметив, что семья три недели ждала и надеялась на его возвращение.

«Мы больше не ждем. Тим был найден два дня назад спасателями национального парка Гранд-Каньон. Все произошло не так, как мы хотели, но мы знаем, что он занимался любимым делом вместе с Джоном и Брентом», — сказала Керри.

Оба его друга также стали жертвами наводнения

46-летний мануальный терапевт Джон Юсти и 42-летний мастер боевых искусств Брент Розенкранц, отправившиеся с Тимом в каньон, также погибли.

Трое друзей начали свое путешествие, которое планировали месяцами, 28 августа. На следующий день около 14:30, когда они находились возле ручья Брайт-Энджел-Крик, после сильного дождя сошел внезапный сель.

Мощный поток разрушил практически все пешеходные мосты через ручей, унес металлические конструкции и другой мусор. Серьезный урон также понесла система водоснабжения Трансканён Ватерлине.

В течение следующих двух дней более 80 человек были спасены, большинство из них вывезли на вертолетах.

Тело Джона было обнаружено 30 августа, а Брента — 31 августа. Тим оставался последним человеком, числившимся пропавшим без вести во время поисков.

Его останки были найдены примерно в 10 милях ниже по течению от района Фантом-Раньон.

Что известно о пилоте Тиме?

Тим вырос в Грэнбери (Техас), а затем переехал на запад Вайоминга вместе с женой Керри и тремя детьми. Пара была в браке 18 лет.

Семья вспоминала его как человека, который любил природу, походы, кемпинг, открытие новых мест и всегда был готов прийти на помощь другим.

Тим работал пилотом, близкие сообщили, что он совершал полеты для частной авиакомпании НетДжетс.

После его смерти близкие и местные сообщества выразили многочисленные соболезнования. Была особо подчеркнута его любовь к семье и религиозные убеждения.

Библейская церковь Эммануила в Вайоминге, которую посещали Тим и его семья, проводила молитвенное собрание за него во время поисков. Слова памяти в связи с его кончиной также оставили в группе выпускников школы Грэнбери.

Служба национальных парков США выразила глубокие соболезнования семьям Тима, Джона и Брента, а также поблагодарила поисковые группы и партнерские организации, работавшие в тяжелых условиях на протяжении нескольких недель.