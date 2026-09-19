NASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКС

Американское национальное космическое агентство NASA и компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписали очередное крупное соглашение по отправке людей на Международную космическую станцию (МКС). Согласно данным иксбт.ком, стоимость дополнительного контракта в рамках программы Коммеркиал Крев Транспортатион Капабилитй (ККтКап) составляет почти один миллиард долларов, что обеспечит финансирование будущих космических экспедиций. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В соответствии с этой модификацией, компания SpaceX выполнит для NASA еще три пилотируемые космические миссии под названиями Крев-15, Крев-16 и Крев-17. Общий бюджет данного контракта составляет 946 миллионов долларов, благодаря чему общее количество миссий, заказанных NASA у SpaceX, достигло 17. Это сотрудничество гарантирует бесперебойную работу космической станции в ближайшие годы.

Детали финансирования и условия контракта

Как указано в соглашении, выделенные средства покрывают не только сами полеты, но и широкий спектр подготовительных процессов. В частности, в сумму включены расходы на подготовку экипажа на Земле, запуск ракеты, операции на орбите, безопасное возвращение экипажей, восстановительные работы, а также доставку необходимых грузов для каждой экспедиции.

Также космический корабль Dragon во время стыковки с МКС должен выполнять функцию аварийной «спасательной шлюпки» для экипажа. Эта дополнительная мера безопасности служит для защиты жизни космонавтов в любых непредвиденных ситуациях. Срок действия нового соглашения продлен до 2030 года, а готовность трех новых миссий к запуску запланирована на 2027 и 2028 годы.

История сотрудничества и перспективы на будущее

С учетом этого нового соглашения общая стоимость контракта, заключенного со SpaceX в рамках программы ККтКап, достигла 5,92 миллиарда долларов. Напомним, что свои первоначальные контракты NASA заключило с компаниями Boeing и SpaceX в 2014 году. Однако SpaceX благодаря своим успешным разработкам получила сертификат на доставку людей в космос в ноябре 2020 года.

В настоящее время в рамках очередных задач NASA выполняется миссия Крев-12. В рамках этой программы корабль Dragon успешно вышел на орбиту вместе с экипажем и продолжает выполнять свои задачи, находясь в состыкованном состоянии с Международной космической станцией. Эти шаги еще больше укрепляют участие человечества в космических исследованиях.