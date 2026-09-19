Представлен смартфон Кликс Коммуникатор с физической клавиатурой

В настоящее время все смартфоны выглядят почти одинаково, а их основную часть занимают сенсорные экраны. Однако, как сообщает иксбт.ком, компания Кликс объявила, что завершает работу над своим первым смартфоном Кликс Коммуникатор с физической КВЭРТЙ-клавиатурой и значительно улучшила его технические характеристики. Устройство, выход которого запланирован на декабрь, предназначено для пользователей, которые много работают с текстом и любят писать сообщения, напоминая классические устройства БлакБеррй. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Перед релизом производители решили усилить основные возможности устройства, основываясь на запросах покупателей. В частности, объем оперативной памяти смартфона был увеличен на 50 процентов — с 8 GB до 12 GB. Также была увеличена емкость аккумулятора: вместо запланированных ранее 4000 mAh будет установлена батарея на 4350 mAh.

Безопасность аккумулятора и технические изменения

В процессе создания устройства инженерам пришлось отказаться от первоначальных планов. Изначально предполагалось использование кремний-углеродного аккумулятора, однако в ходе испытаний компания выявила высокий уровень неисправностей таких элементов. По этой причине было принято решение перейти на традиционные литий-ионные батареи. Срок службы новой литий-ионной батареи рассчитан на более чем 800 циклов зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android. При оформлении заказа покупатели смогут выбрать удобную для них раскладку физической клавиатуры. Внешне устройство будет выпущено в трех основных цветах: Смоке, Онйкс и Кловер. Также для задней панели будет предложено 12 вариантов сменного дизайна, включая два покрытия, имитирующих кожу.

Аксессуары и дополнительные услуги

Для устройства была подготовлена экосистема специальных защитных средств и услуг. Компания Кликс договорилась о выпуске аксессуаров в сотрудничестве с брендом Дбранд:

Защитный чехол МНМЛ представлен в трех цветах, его цена составляет 39 долларов.

Комплект из двух защитных стекол Присм и приспособления для их точной установки оценен в 34,95 доллара.

Двухлетняя программа расширенной гарантии Кликс Каре стоит 129,99 доллара.

Гарантия Кликс Каре покрывает повреждения в результате падения, попадание жидкости, разбитый дисплей, объектив камеры, корпус, кнопки и разъемы. Компания обещает отправлять пользователю новое устройство вместо длительного ремонта, однако за каждый страховой случай предусмотрена дополнительная плата в размере 49 долларов.

Кроме того, для пользователей из США и Великобритании будет запущен сервис Кликс Мобиле с поддержкой технологии еСИМ. С помощью этого сервиса можно будет активировать мобильную связь и интернет прямо на устройстве Коммуникатор, а подключившимся пользователям будут предоставлены два месяца бесплатной связи. Также имеется отдельный физический слот для традиционных нано-СИМ карт.

В настоящее время принимаются предварительные заказы на Кликс Коммуникатор. До 1 октября смартфон можно заказать за 500 долларов США, после чего его рекомендованная цена вырастет до 650 долларов. Первые готовые устройства начнут поставляться покупателям в декабре 2026 года.