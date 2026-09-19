Камера iPhone 18 Pro заняла второе место в рейтинге

·48·Технологии
Камера iPhone 18 Pro заняла второе место в рейтинге

Эксперты авторитетной лаборатории ДксОМарк протестировали камеру нового флагмана Apple — смартфона iPhone 18 Pro. Согласно полученным результатам, устройство набрало 172 балла, заняв почетное второе место в глобальном рейтинге камер и съемки, войдя в число самых передовых камерофонов мира. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, первое место занимает Huawei Pura 80 Ultra, набравший 175 баллов. Несмотря на это, iPhone 18 Pro удалось опередить своих главных конкурентов, таких как Vivo X300 Pro и Oppo Финд Кс9 Ultra. Новый флагман Apple превзошел их на один и два балла соответственно.

Основные преимущества камеры и возможности ночной съемки

По результатам тестирования, одной из сильных сторон модели iPhone 18 Pro было признано качество съемки в условиях низкой освещенности. Эксперты ДксОМарк оценили ночные снимки смартфона как одни из лучших в своем классе. Камера обеспечивает высокую детализацию кадров даже в самых сложных условиях, эффективно контролируя цифровой шум.

Также высокую оценку получила экспозиция устройства. В большинстве сценариев смартфон демонстрирует естественный контраст и широкий динамический диапазон. Это позволяет одновременно сохранять детали как в светлых, так и в темных участках кадра.

Новые технологии и качество видеосъемки

Специалисты особо отметили новую функцию переменной диафрагмы, установленную в основной камере. Она увеличивает глубину резкости при групповых портретах, обеспечивая нахождение большего количества людей в фокусе. Кроме того, пользователи имеют возможность вручную управлять диафрагмой.

Стабилизация видео также была оценена на высоком уровне. Согласно заключению ДксОМарк, видео, снятые во время движения или даже бега, выглядят очень плавными и естественными. Смартфон поддерживает идеальный баланс между детализацией и уровнем шума.

Что помешало стать лидером?

Несмотря на все положительные стороны, iPhone 18 Pro уступил первое место из-за некоторых недостатков. В частности, эксперты отметили небольшие отклонения в цветопередаче и периодические изменения баланса белого, что может приводить к различиям в оттенках на последовательных кадрах.

Также телефотокамера уступила другим конкурирующим флагманам при съемке с большим приближением (zoom). Ожидается, что новые модели конкурентов, которые будут представлены в ближайшие дни, еще больше улучшат свои телефотомодули, что сделает будущую конкуренцию еще более острой.

AppleiPhone 18 ProDxOMarkСмартфонКамера
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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