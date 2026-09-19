NASA отправит три ровера с ИИ для исследований на Луне

·45·Технологии
NASA отправит три ровера с ИИ для исследований на Луне

Космическое агентство NASA готовится к реализации проекта КАДРЭ (Куперативе Аутономус Дистрибутед Роботик Эксплоратион), в рамках которого группа роверов будет исследовать поверхность Луны без прямого управления с Земли. Как сообщает издание Иксбт.ком, в рамках этой инновационной миссии три автономных ровера отправятся на естественный спутник Земли в 2026 году и будут самостоятельно выполнять научные задачи без вмешательства человека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Основная цель новой миссии — протестировать способность нескольких небольших аппаратов координировать свои действия с помощью ИИ и обмена данными без постоянных команд от операторов на Земле. Каждый мини-робот оснащается специальными солнечными панелями, современными камерами и мощной вычислительной системой, позволяющей принимать решения автономно.

Автономное передвижение и распределение задач на Луне

Согласно планам, три ровера приземлятся в районе Реинер Гамма, расположенном в Океане Бурь на видимой стороне Луны. После этого они начнут детальное исследование поверхности и подповерхностных слоев Луны с помощью камер и георадаров. Устройства будут самостоятельно решать, когда начинать движение, какой маршрут выбрать и как объезжать препятствия.

Специалисты поясняют, что операторы будут ставить роботам лишь общие задачи, например, «исследовать определенную область». После этого роверы, исходя из имеющихся ресурсов и условий, будут распределять между собой территорию и объем работ. Каждый аппарат прокладывает безопасный путь и обменивается данными с другими устройствами через базовую станцию.

Экстремальные условия и технические решения

Из-за отсутствия атмосферы на Луне устройства подвергаются интенсивному солнечному излучению, а дневная температура на поверхности может подниматься до 114 градусов. Кроме того, вычисления, необходимые для автономной навигации, создают дополнительный нагрев. Поэтому инженеры разделили работу роверов на специальные 30-минутные циклы.

После периода активности аппараты временно отключаются, чтобы не перегреться, остывают и заряжают аккумуляторы с помощью солнечного света. Перезапустившись, они снова выходят на связь и продолжают работу. Эта краткосрочная миссия, рассчитанная на 14 дней, позволит полностью протестировать способность группы работать в реальных лунных условиях.

Данный проект опирается на достижения предыдущих марсианских программ NASA. В частности, более 90 процентов движений марсохода Perseverance уже выполняются автономно, однако общий маршрут по-прежнему задается земными специалистами. На Луне же КАДРЭ выйдет на новый уровень: несколько устройств должны будут не только находить путь, но и совместно распределять общую научную задачу.

NASAЛунаРоверТехнологииНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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