По мере приближения церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды в европейском футболе — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) — споры между футбольными звездами и экспертами разгораются с новой силой. Нападающий парижского «ПСЖ» Усман Дембеле удивил футбольную общественность, назвав своего одноклубника, талантливого грузинского вингера Хвичу Кварацхелию лучшим игроком планеты на сегодняшний день. Французская звезда в интервью изданию Асту Фут ЛФ+ особо отметил фантастическую игру Кварацхелии в прошлом сезоне и подчеркнул, что главный трофей должен достаться именно ему: «Для меня Квара — лучший футболист мира. Я был бы очень рад, если бы он выиграл "Золотой мяч", потому что он всецело этого заслуживает. Проведенный им сезон был просто невероятно потрясающим».

Это признание — не просто проявление уважения к партнёрству по команде, оно основано на твердых фактах: в прошлом сезоне Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия принял участие в 16 матчах, записав на свой счет ровно 10 голов и 7 результативных передач, и был официально признан «Лучшим игроком» турнира. Перебравшись в Париж из итальянского «Наполи» в январе 2025 года под громкие заголовки, грузинский вундеркинд в кратчайшие сроки стал сердцем и главным локомотивом команды Луиса Энрике.

И вот вопрос: сможет ли Кварацхелия действительно обойти таких претендентов, как Винисиус, Родри, Беллингем и Мбаппе, стать первым обладателем «Золотого мяча» в истории Кавказа, и в каком направлении его парижская революция меняет футбольный мир?

«17 результативных действий в 16 матчах и лучший в ЛЧ»: Рекорды Кварацхелии

Непревзойденная статистика грузинского вингера в прошлом сезоне:

Абсолютный король Лиги чемпионов: забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 16 матчах самого сильного турнира континента;

Лучший игрок ЛЧ: по итогам сезона был официально признан УЕФА несравненной звездой Лиги чемпионов;

Безадаптационный старт в Париже: перейдя из «Наполи» в январе 2025 года за сумму более 100 миллионов евро, он сразу же влился в команду и взял на себя лидерство;

Ужасающий дуэт с Дембеле: тандем Дембеле на правом фланге и Кварацхелии на левом превратил линию атаки «ПСЖ» в самое опасное оружие на континенте.

«Открытая поддержка от Дембеле»: Единство в раздевалке

Важные аспекты за громким заявлением французской звезды:

Поддержка вместо внутренней конкуренции: обычно в звездных клубах возникают конфликты по поводу «Золотого мяча», однако голосование Дембеле в пользу Кварацхелии продемонстрировало здоровою атмосферу в команде;

Выбор тренера и доверие: предоставление Хвиче полной свободы в тактике Луиса Энрике вознесло его потенциал дриблинга и ударов на вершину;

Новый лидер эпохи без Мбаппе: Килиан Мбаппе после своего ухода оставил пустоту в атаке парижан, которую Кварацхелия сумел идеально заполнить.

Анализ международного футбола: как проходит гонка за «Золотой мяч»?

Оценки ведущих спортивных журналистов и экспертов Европы:

На пороге исторической реальности: если Кварацхелия завоюет награду, он войдет в число редких гениев, выигравших этот трофей из независимой Грузии и пространства бывшего СССР;

Решающая роль в матчах с грандами: Кварацхелия забивал решающие голы не только аутсайдерам, но и топ-клубам в плей-офф Лиги чемпионов;

Среда жесткой конкуренции: эксперты называют главными соперниками для него в борьбе за «Золотой мяч» звезд мадридского «Реала» и «Манчестер Сити», однако единоличное лидерство в ЛЧ резко повышает шансы Хвичи.

Это смелое заявление Усмана Дембеле в очередной раз доказало, что Хвича Кварацхелия поднялся на самую высокую вершину мировой футбольной элиты и стал одним из главных игроков нашей эпохи.

По вашему мнению, заслуживает ли Хвича Кварацхелия в этом году «Золотой мяч» больше, чем Винисиус, Родри и другие звезды, благодаря своей фантастической игре в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и 17 результативным действиям? Сможет ли этот всплеск в «ПСЖ» превратить его в абсолютно главного футболиста мира номер один в ближайшие годы? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этой горячей сенсации вокруг парижского клуба со всеми любителями футбола и друзьями!