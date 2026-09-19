Марат Камболов избран президентом Южной Осетии: Опубликованы официальные результаты
Завершились внеочередные президентские выборы, прошедшие на фоне сложных геополитических процессов и внутриполитических изменений в Кавказском регионе. По результатам голосования, состоявшегося 18 сентября, Марат Камболов одержал победу с большим отрывом и был избран новым президентом Южной Осетии. Согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окончательному официальному отчету, ровно 84,95 процента участников выборов — то есть 27 922 гражданина — проголосовали за кандидатуру Камболова.
Общая активность избирателей также зафиксировала один из самых высоких показателей в истории региона: избирательные участки посетили в общей сложности 32 869 граждан, а явка составила 82,65 процента. Кандидаты-соперники — Мурат Валиев (3,82%), Казбек Кодоев (2,52%) и Зураб Кокоев (1,48%) — не смогли оказать существенного сопротивления в предвыборной гонке, а число проголосовавших против всех кандидатов не превысило 4,90 процента.
Каковы же причины столь грандиозного преимущества Марата Камболова при приходе к власти,ковы планы нового лидера по безопасности и экономическому развитию в регионе, и как этот политический выбор повлияет на баланс сил вокруг Кавказа?
«Абсолютная победа в 84,95% и явка в 82,65%»: Официальные цифры ЦИК
Окончательное распределение голосов, утвержденное ЦИК Южной Осетии:
Марат Камболов — абсолютный победитель: набрав 27 922 голоса (84,95%), занял пост президента уже в первом туре;
Мурат Валиев — второй результат: с 1 257 голосами (3,82%) значительно отстаел от лидера;
Позиция против всех: 1 610 избирателей (4,90%) проголосовали против всех представленных кандидатов, и этот показатель оказался выше результатов остальных соперников;
Казбек Кодоев и Зураб Кокоев: завершили итоговый список с 828 (2,52%) и 488 (1,48%) голосами соответственно;
Рекордная явка: в голосовании приняли участие 32 869 граждан, явка избирателей составила 82,65%.
«Внеочередные выборы и протокол голосования»
Подробный отчет о президентских выборах 18 сентября:
Кандидаты / Варианты
Количество набранных голосов
Процентный показатель
Место и статус
Марат Камболов
27 922
84,95%
Избранный президент
Мурат Валиев
1 257
3,82%
2-е место
Казбек Кодоев
828
2,52%
3-е место
Зураб Кокоев
488
1,48%
4-е место
Против всех
1 610
4,90%
Протестные голоса
Всего участников
32 869
82,65%
Итоговая явка
Геополитический и региональный анализ: Чего эксперты ждут от эпохи Камболова?
Основные выводы международных политологов по кавказским вопросам:
Стремление к внутренней стабильности: Получение более 84 процентов голосов свидетельствует о том, что население устало от политической раздробленности и желает единой вертикали власти и стабильности в управлении;
Социально-экономические задачи: Перед новым руководством стоят неотложные вопросы, такие как модернизация инфраструктуры, стабилизация бюджета региона и повышение уровня жизни населения;
Вектор внешней политики: По мнению экспертов, в период правления Камболова интеграция с основными стратегическими партнерами региона еще больше усилится, а обеспечение безопасности на границах останется главным приоритетом.
Официальные результаты, утвержденные ЦИК, означают начало нового политического этапа в Южной Осетии и предоставление избирателями Марату Камболову огромного кредита доверия.
А как вы считаете, послужит ли избрание Марата Камболова президентом с абсолютным преимуществом в 84,95% решению экономических проблем и проблем безопасности в регионе? Как, по вашему мнению, итоги этих выборов на Кавказе повлияют на региональную политическую ситуацию? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором международных новостей со всеми любителями политики и близкими!
Комментарии 0
…