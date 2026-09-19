В многоэтажном доме произошел пожар из-за взрыва батареи электросамоката

В Тюменской области России взрыв аккумулятора электросамоката стал причиной крупного пожара в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения.

Сообщается, что инцидент произошел 17 сентября в одной из квартир на 9-этаже многоэтажного дома. Об этом передает издание «ШОТ».

По предварительным данным, аккумулятор электросамоката в квартире взорвался в момент, когда устройство было подключено к зарядке. После этого вспыхнул пожар, и квартиру за короткое время охватили дым и пламя.

В момент происшествия дома находились девушка и ее парень. Они попытались выбраться из квартиры, чтобы спастись от пожара, и вылезли через окно наружу, повиснув внизу.

Парень сумел спастись, перебравшись в квартиру этажом ниже. Девушка же сорвалась с высоты и погибла от полученных тяжелых травм.

Соответствующие службы проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются дополнительные подробности о том, стало ли причиной пожара именно неисправность аккумулятора электросамоката или другие факторы в процессе зарядки.