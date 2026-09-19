Объявлен стартовый состав «Башакшехира» на матч против «Генчлербирлиги»

·54·Спорт
Объявлен стартовый состав «Башакшехира» на матч против «Генчлербирлиги»

В рамках 6-го тура турецкой Суперлиги стартует важное и принципиальное противостояние, привлекшее особое внимание узбекских любителей футбола. Столичная команда «Истанбул Башакшехир» принимает на своем поле клуб «Генчлербирлиги». Перед этой встречей, которая начнаться в 22:00 по ташкентскому времени, тренерский штаб хозяев объявил стартовый состав, и это стало большим событием для всех узбекских болельщиков: капитан и опытный бомбардир национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов начнет матч с первых минут.

Другой яркий талант команды, Аббосбек Файзуллаев, начнет встречу на скамейке запасных. Занимающий 14-е место в турнирной таблице с 4 очками «Башакшехир» рассматривает эту игру как решающее испытание на пути к тому, чтобы оторваться от опасной зоны; гости же, идущие на 12-й строчке с 7 очками, вовсе не намерены раздавать очки на выезде.

Итак, сможет ли Элдор Шомуродов в тандеме с Дави Зельке вывести «Башакшехир» в верхнюю часть турнирной таблицы, изменит ли ход матча вышедший во втором тайме Аббосбек Файзуллаев и по какому сценарию будет развиваться 90-минутная борьба в Стамбуле?

«Шомуродов и Зельке в атаке»: стартовый состав «Башакшехира»

Официальный состав и список игроков, выбранных хозяевами на 6-й тур:

  • Вратарь: Мухаммад;

  • Линия обороны: Карбовник, Эмин, Ба, Саба;

  • Центр полузащиты: Умут, Кемен, Ольсен;

  • Трио нападающих: Брнич, Дави Зельке, Элдор ШОМУРОДОВ;

  • Резервные силы: Талантливый вингер Аббосбек Файзуллаев начнет встречу на скамейке запасных и готовится выйти на поле по ходу игры;

  • Время матча и стадион: 19 сентября, 22:00 по ташкентскому времени, стадион «Башакшехир Фатих Терим».

«Давление в турнирной таблице и распределение очков»

Положение двух клубов перед 6-м туром:

  • «Башакшехир» (14-е место, 4 очка): Стамбульский клуб, начавший сезон не так, как ожидали, имеет возможность довести количество очков до 7 за счет победы, сравняться с соперником и подняться на более высокие позиции;

  • «Генчлербирлиги» (12-е место, 7 очков): Действующие стабильно гости намерены сделать упор на оборонительную дисциплину на выезде и добиться результата за счет контратак;

  • Взаимная важность: Победившая сторона не только завоюет три очка, но и отдалится от водоворота нижних строчек, добившись психологического преимущества.

Тактический анализ: роль Шомуродова и фактор Файзуллаева на скамейке запасных

Предматчевые выводы экспертов турецкого футбола:

  • Тактика двух центральных нападающих: Главный тренер намерен максимально усилить борьбу на втором этаже и физическое давление в штрафной площади соперника за счет одновременного выпуска в стартовом составе Элдора Шомуродова и опытного немецкого форварда Дави Зельке;

  • Функция «джокера» у Файзуллаева: Выход молодого полузащитника во втором тайме может стать тактической хитростью, направленной на резкое повышение темпа игры за счет быстрого дриблинга и нестандартных передач против уставших защитников соперника;

  • Давление с флангов: Доставка мяча Шомуродову в штрафную площадь за счет активности Брнича и Карбовника станет главным атакующим оружием «Башакшехира».

Это противостояние, которое начнется в 22:00 по ташкентскому времени, станет одним из важнейших испытаний для авторитета и статуса наших соотечественников в турецкой Суперлиге.

Как вы думаете, сможет ли Элдор Шомуродов забить гол в ворота «Генчлербирлиги» и принести победу своей команде? Является ли оставление Аббосбека Файзуллаева в запасе правильным тактическим решением тренера или он тоже должен был выйти в основном составе? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого матча с участием узбекских легионеров со всеми любителями футбола и друзьями!

Истанбул БашакшехирГенчлербирлигиЭлдор ШомуродовАббосбек Файзуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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