В Индии уличные артисты показывают необычные представления (видео)

·6·Мир
В Индии уличные артисты показывают необычные представления (видео)

В Индии уличные артисты демонстрируют различные необычные выступления, основанные на физической силе и выносливости, чтобы привлечь внимание зрителей.

В одном из таких представлений участвуют два артиста, которые выполняют сложные акробатические движения. На видео запечатлено, как один из артистов поднимает вверх тяжелый предмет и бросает его на грудь своего напарника.

Подобные выступления являются одной из особенностей уличных шоу, а исполнители зарабатывают за счет средств, получаемых от зрителей. В Индии уличные артисты показывают самые разные развлекательные программы — от музыкальных номеров до акробатических и других представлений.

Индияуличное искусствоакробатика
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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