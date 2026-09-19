«Бунёдкор» на своем поле обыграл «Бухару»: клуб удаляется из опасной зоны

·46·Спорт
«Бунёдкор» на своем поле обыграл «Бухару»: клуб удаляется из опасной зоны

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана в столичном Ташкенте состоялся принципиальный поединок между «Бунёдкор», стремящимся покинуть нижнюю часть турнирной таблицы, и «Бухарой», претендующей на попадание в лидирующую четверку. «Ласточки» под руководством Ивана Бошковича начали встречу очень активно и уже на 8-й минуте вышли вперед благодаря быстрому голу Шахзоджона Нематжонова.

Хотя гости не пожелали сдаваться и восстановили равновесие на 34-й минуте после точного удара Темура Мамасидикова, в компенсированную к первому тайму 45+1-й минуте Абдулхамид Икромов забил второй, победный гол ташкентцев (2:1). Во втором тайме ворота остались в неприкосновенности, и столичная команда завоевала золотые три очка. После этого важного успеха «Бунёдкор» довел количество своих очков до 22, поднялся на 13-е место в турнирной таблице и вздохнул с облегчением в борьбе за сохранение прописки в лиге; «Бухара», имея в активе 34 очка, осталась на 5-й строчке и упустила возможность приблизиться к призовым местам.

Итак, как подопечные Ивана Бошковича справились с давлением сильного соперника, как этот успех в 22-м туре «Бунёдкор» повлияет на его дальнейшую судьбу и почему «Бухара» не смогла добиться ожидаемого результата на выезде?

«Быстрый гол на 8-й минуте и удар на 45+1-й»: Хроника ташкентского противостояния

Подробности увлекательного поединка 22-го тура в столице:

  • Яркий старт от Шахзоджона Нематжонова (8'): Молодой бомбардир хозяев в самом начале встречи воспользовался ошибкой обороны соперника и открыл счет (1:0);

  • Ответ бухарцев (34'): Гости, бросившиеся восстанавливать равновесие, сравняли счет благодаря мастерству Темура Мамасидикова (1:1);

  • Хладнокровие в концовке тайма (45+1'): В компенсированное арбитром время первого тайма Абдулхамид Икромов вновь вывел «Бунёдкор» вперед (2:1);

  • Дисциплина во втором тайме: Во второй половине ташкентцы сыграли организованно в защите, удержали счет и оформили важнейшую победу;

  • Изменения в таблице: «Бунёдкор» с 22 очками поднялся на 13-е место, «Бухара» с 34 очками осталась на 5-й позиции.

22-й тур Суперлиги: Протокол матча и основные составы

Полный официальный протокол встречи, прошедшей в Ташкенте:

Турнир / Этап

Результат матча

Авторы голов

Очки команд

Суперлига, 22-тур

Бунёдкор 2 : 1 Бухара

Нематжонов 8', Икромов 45+1' — Мамасидиков 34'

«Бунёдкор» — 22 очка (13-е место) / «Бухара» — 34 очка (5-е место)

  • Состав «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Рахмонов, Амир Туракулов, Мухаммаджон Хакимов, Шахзоджон Нематжонов (Сардор Абдунабиев, 80), Наримонджон Ахмаджонов, Носирджон Абдусаломов, Ислам Анваров, Абдулхамид Икромов, Шамсиддин Турсунмахаммаджов, Миркамол Аннаматов (Элдор Наимов, 80);

  • Состав «Бухары»: Азизхон Исаков, Хуршидбек Мухтаров, Анварджон Джураев (Озодбек Раджабов, 13), Темур Мамасидиков (Асилбек Каюмов, 71), Кувондик Розиев (Ника Качарава, 71), Асадбек Джурабоев, Шерзод Эсанов, Мухаммад Юлдошев, Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич;

  • Вынужденная замена: В составе «Бухары» Анварджон Джураев был вынужден покинуть поле уже на 13-й минуте.

Тактический анализ: Мнения экспертов о победе «Бунёдкор»

Основные выводы местных футбольных специалистов по итогам матча:

  • Правильно выбранный план Ивана Бошковича: Хозяева добились преимущества против сильного соперника не за счет контроля мяча, а благодаря быстрым контратакам и точным действиям при стандартных положениях;

  • Напор молодежи: То, что Шахзоджон Нематжонов и Абдулхамид Икромов взяли на себя ответственность в решающие моменты, придало «Бунёдкор» дополнительные силы;

  • Слабое сопротивление «Бухары»: Хотя гости выглядели сильно по составу, в центре полузащиты не хватало креатива, а выход на замену опытных футболистов вроде Никки Качаравы также не смог кардинально изменить ход игры;

  • Борьба за выживание в лиге: Эти три очка имеют огромпсихологическое значение для ташкентского клуба, закладывая основу для уверенного подхода к финальным матчам конца сезона.

Волевая игра, продемонстрированная «Бунёдкор» на своем поле, в очередной раз доказала, что клуб способен занять достойное место в Суперлиге.

А как считаете вы, сможет ли «Бунёдкор» полностью выбраться из опасной зоны до конца сезона, сохранив этот победный темп? Насколько эта выездная осечка «Бухары» повлияет на борьбу команды за первую тройку? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого жаркого противостояния Суперлиги со всеми любителями и друзьями узбекского футбола!

BunyodkorБухараТашкентИван Бошкович
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеСуперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеВчера, 22:00Крики «Убирайся!» в адрес Де Дзерби: болельщики «Тоттенхэма» пришли в яростьКрики «Убирайся!» в адрес Де Дзерби: болельщики «Тоттенхэма» пришли в яростьВчера, 21:44Объявлен стартовый состав «Башакшехира» на матч против «Генчлербирлиги»Объявлен стартовый состав «Башакшехира» на матч против «Генчлербирлиги»Вчера, 21:35Неожиданная сенсация в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Арсенал» с разгромным счетомНеожиданная сенсация в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Арсенал» с разгромным счетомВчера, 21:13Моуринью внедрил его на тренировках «Реала»: новое оружие для победы над «Атлетико»Моуринью внедрил его на тренировках «Реала»: новое оружие для победы над «Атлетико»Вчера, 20:20«Астон Вилла» поставила «Тоттенхэм» на колени в гостях: «Шпоры» не смогли избежать поражения«Астон Вилла» поставила «Тоттенхэм» на колени в гостях: «Шпоры» не смогли избежать пораженияВчера, 20:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым