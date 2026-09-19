«Бунёдкор» на своем поле обыграл «Бухару»: клуб удаляется из опасной зоны

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана в столичном Ташкенте состоялся принципиальный поединок между «Бунёдкор», стремящимся покинуть нижнюю часть турнирной таблицы, и «Бухарой», претендующей на попадание в лидирующую четверку. «Ласточки» под руководством Ивана Бошковича начали встречу очень активно и уже на 8-й минуте вышли вперед благодаря быстрому голу Шахзоджона Нематжонова.

Хотя гости не пожелали сдаваться и восстановили равновесие на 34-й минуте после точного удара Темура Мамасидикова, в компенсированную к первому тайму 45+1-й минуте Абдулхамид Икромов забил второй, победный гол ташкентцев (2:1). Во втором тайме ворота остались в неприкосновенности, и столичная команда завоевала золотые три очка. После этого важного успеха «Бунёдкор» довел количество своих очков до 22, поднялся на 13-е место в турнирной таблице и вздохнул с облегчением в борьбе за сохранение прописки в лиге; «Бухара», имея в активе 34 очка, осталась на 5-й строчке и упустила возможность приблизиться к призовым местам.

Итак, как подопечные Ивана Бошковича справились с давлением сильного соперника, как этот успех в 22-м туре «Бунёдкор» повлияет на его дальнейшую судьбу и почему «Бухара» не смогла добиться ожидаемого результата на выезде?

«Быстрый гол на 8-й минуте и удар на 45+1-й»: Хроника ташкентского противостояния

Подробности увлекательного поединка 22-го тура в столице:

Яркий старт от Шахзоджона Нематжонова (8'): Молодой бомбардир хозяев в самом начале встречи воспользовался ошибкой обороны соперника и открыл счет (1:0);

Ответ бухарцев (34'): Гости, бросившиеся восстанавливать равновесие, сравняли счет благодаря мастерству Темура Мамасидикова (1:1);

Хладнокровие в концовке тайма (45+1'): В компенсированное арбитром время первого тайма Абдулхамид Икромов вновь вывел «Бунёдкор» вперед (2:1);

Дисциплина во втором тайме: Во второй половине ташкентцы сыграли организованно в защите, удержали счет и оформили важнейшую победу;

Изменения в таблице: «Бунёдкор» с 22 очками поднялся на 13-е место, «Бухара» с 34 очками осталась на 5-й позиции.

22-й тур Суперлиги: Протокол матча и основные составы

Полный официальный протокол встречи, прошедшей в Ташкенте:

Турнир / Этап Результат матча Авторы голов Очки команд Суперлига, 22-тур Бунёдкор 2 : 1 Бухара Нематжонов 8', Икромов 45+1' — Мамасидиков 34' «Бунёдкор» — 22 очка (13-е место) / «Бухара» — 34 очка (5-е место)

Состав «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Рахмонов, Амир Туракулов, Мухаммаджон Хакимов, Шахзоджон Нематжонов (Сардор Абдунабиев, 80), Наримонджон Ахмаджонов, Носирджон Абдусаломов, Ислам Анваров, Абдулхамид Икромов, Шамсиддин Турсунмахаммаджов, Миркамол Аннаматов (Элдор Наимов, 80);

Состав «Бухары»: Азизхон Исаков, Хуршидбек Мухтаров, Анварджон Джураев (Озодбек Раджабов, 13), Темур Мамасидиков (Асилбек Каюмов, 71), Кувондик Розиев (Ника Качарава, 71), Асадбек Джурабоев, Шерзод Эсанов, Мухаммад Юлдошев, Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич;

Вынужденная замена: В составе «Бухары» Анварджон Джураев был вынужден покинуть поле уже на 13-й минуте.

Тактический анализ: Мнения экспертов о победе «Бунёдкор»

Основные выводы местных футбольных специалистов по итогам матча:

Правильно выбранный план Ивана Бошковича: Хозяева добились преимущества против сильного соперника не за счет контроля мяча, а благодаря быстрым контратакам и точным действиям при стандартных положениях;

Напор молодежи: То, что Шахзоджон Нематжонов и Абдулхамид Икромов взяли на себя ответственность в решающие моменты, придало «Бунёдкор» дополнительные силы;

Слабое сопротивление «Бухары»: Хотя гости выглядели сильно по составу, в центре полузащиты не хватало креатива, а выход на замену опытных футболистов вроде Никки Качаравы также не смог кардинально изменить ход игры;

Борьба за выживание в лиге: Эти три очка имеют огромпсихологическое значение для ташкентского клуба, закладывая основу для уверенного подхода к финальным матчам конца сезона.

Волевая игра, продемонстрированная «Бунёдкор» на своем поле, в очередной раз доказала, что клуб способен занять достойное место в Суперлиге.

А как считаете вы, сможет ли «Бунёдкор» полностью выбраться из опасной зоны до конца сезона, сохранив этот победный темп? Насколько эта выездная осечка «Бухары» повлияет на борьбу команды за первую тройку? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого жаркого противостояния Суперлиги со всеми любителями и друзьями узбекского футбола!