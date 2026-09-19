В Ташкенте курьер Yandex Го унес чужие вещи — видео

·36·Общество
В Ташкенте курьер Yandex Го унес чужие вещи — видео

В жилом комплексе «Узмакон» в Ташкенте пропали некоторые вещи общего пользования. Сообщается, что инцидент произошел 17 сентября около 11:30.

На распространенных в социальных сетях кадрах запечатлено, как курьер Yandex Го выносит из жилого комплекса определенные предметы.

По информации жителей комплекса, с территории пропали пожарные рукава, огнетушители, роутеры и другое имущество общего пользования.

Отмечается, что по данному факту в соответствующие органы было подано коллективное заявление. На данный момент официальной информации обо всех деталях происшествия, а также о том, с какой целью человек на видео вынес эти вещи, не поступало.

Правовая оценка ситуации может быть дана после проведения проверки.

УзмаконТашкентYandex Goпропажа вещей
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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