На Западе начался огромный топливный кризис — Макрон созывает экстренный саммит Г7

·57·Мир
На Западе начался огромный топливный кризис — Макрон созывает экстренный саммит Г7

Мировой энергетический рынок и западные столицы столкнулись с самым опасным и беспрецедентным экономическим ударом за последние годы. Лидеры США и Европы на этой неделе отодвинули на второй план даже проблемы с нефтью и газом и перешли в режим настоящего чрезвычайного положения из-за рекордного роста цен на дизельное топливо на автозаправках. Ситуация приняла столь опасный оборот, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренное совещание глав государств «Большой семерки» (Г7), чтобы договориться о выделении и продаже очередной партии топлива из стратегических резервов, которые сильно истощились с началом военного конфликта вокруг Ирана.

Руководители крупнейших нефтяных корпораций в беседе с влиятельным американским изданием Те Валл Стрит Джурнал открыто признали реальность: глобальный масштабный топливный кризис уже начался. Хотя на биржевых котировках сорт Брент кажется относительно стабильным на уровне около 104,4 доллара, на реальном физическом рынке сырье подорожало до 130–150 долларов за баррель, а российская нефть продается дороже 100 долларов.

И так, как удар по остановке нефтепровода Саудовской Аравии отразился на глобальном рынке, до какого уровня дошла «нефтяная охота» между заводами по переработке Европы и Азии, и поставит ли ожидаемый зимний сезон западную промышленность на колени?

«Физические поставки по 150 долларов и ограничения Арамко»: Взрыв на нефтяном рынке

Важнейшие цифры и события прошлой недели на международном энергетическом рынке:

  • Пропасть между биржей и реальным рынком: Хотя на бирже цена нефти Брент подскочила до 109 долларов и к концу недели вернулась к 104,4 доллара, цены на реальные физические поставки достигли 130–150 долларов;

  • Российская нефть подорожала: Несмотря на международные ограничения, российское сырье оценивается на рынке выше 100 долларов;

  • Остановка трубопровода «Восток–Запад»: Выведение хуситами из строя трех насосных станций на главной магистрали, поставляющей саудовскую нефть в обход Ормузского пролива, разорвало цепочку поставок;

  • Предупреждение от компании Арамко: Государственный гигант Саудовской Аравии сообщил о прекращении экспорта отдельным европейским клиентам в сентябре и октябре; польская компания «Орлен» была вынуждена тут же приобрести на рынке 15 альтернативных танкеров;

  • Тактика малых танкеров: Для смягчения паники на рынке саудовцы строят новый маршрут в обход поврежденных труб и предложили трейдерам через Ормузский пролив 60 миллионов баррелей на сентябрь-октябрь.

«Ситуация на рынке газа и угля»: Предзимняя тревога Европы

Положение Европейского союза по другим энергоресурсам:

  • Биржевая цена газа: Фьючерсы месячной давности на хабе ТТФ в Нидерландах немного снизились с 972 до 963 долларов за тысячу кубометров;

  • Дефицит СПГ и азиатская конкуренция: Импорт сжиженного природного газа (СПГ) заметно ниже по сравнению с сентябрем прошлого года; из-за отсутствия роста глобальных объемов азиатские страны ведут агрессивную конкуренцию с Европой;

  • Тяжелая участь Германии: В Берлине запасы, сожженные прошлой зимой, еще не восполнены, а правительство не спешит полностью вмешиваться в рынок и выдавать новые субсидии;

  • Уголь подешевел: Цена поставок угля на хабе АРА (Антверпен-Роттердам-Амстердам) снизилась со 140 до 135,9 доллара за тонну.

Энергетический анализ: Специалисты о кризисе дизельного топлива

Выводы международных финансовых организаций и экспертов:

  • «Давление напряженности на Ближнем Востоке»: Аналитик UBS Джованни Стауново подчеркнул, что атаки на танкеры в Ормузском проливе являются основным геополитическим фактором, искусственно удерживающим цены на нефть высокими;

  • Нормализуются ли физические поставки?: По мнению руководителя аналитического отдела Филлип Nova Приянки Сачдевы, если судоходство в Ормузском проливе стабилизируется, «геополитическая надбавка» в ценах может снизиться, в противном случае кризис углубится еще сильнее;

  • Губительное для экономики дизельное топливо: Удорожание дизеля напрямую увеличивает расходы на грузоперевозки и логистику — а это разгоняет инфляцию в Европе и США с новой силой;

  • Надежда на теплую зиму: Европейские чиновники сейчас уповают лишь на милость природы — на то, что грядущая зима окажется теплой, если же холода будут суровыми, энергетический коллапс неизбежен.

Экстренный созыв саммита Г7 и предупреждения крупных нефтяных магнатов показывают, что западная экономика вступает в самую опасную фазу топливного кризиса.

Как вы думаете, смогут ли страны «Большой семерки» остановить рост цен на дизель и нефть, открывая свои истощающиеся стратегические резервы, или из-за войны на Ближнем Востоке цены превысят даже 150 долларов? Считаете ли вы, что Европа сможет пережить нынешнюю зиму без серьезных экономических потерь? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим тревожным анализом мировой экономики со всеми близкими и деловыми друзьями!

саммит G7Эммануэль МакронAramcoнефть Саудовской Аравии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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