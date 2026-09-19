Ложь о Гренландии разоблачена: раскрыты секреты соглашения между Трампом и Данией

Заявления президента США Дональда Трампа о достижении «исторического» соглашения по безопасности вокруг Гренландии — стратегического острова в центре Арктики — вызвали крупный политический скандал и дебаты на международной арене. В своих выступлениях Трамп заявлял, что благодаря новому соглашению, заключенному с администрацией Дании и Гренландии, США установили «постоянный и полный контроль» над безопасностью острова. Однако авторитетное издание Те Нью-Йорк Тимес опубликовало сенсационное расследование, опирающееся на источники, близкие к переговорам, и военных чиновников: американский лидер сильно преувеличил масштаб полномочий, предоставляемых новым документом.

На самом деле американские военные не устанавливают свой контроль на острове, а будут действовать в рамках равноправного сотрудничества с силами обороны Дании и Гренландии. Самое главное, премьер-министр Дании Метте Фредериксен особо подчеркнула, что соглашение безоговорочно признает полный суверенитет и территориальную целостность Королевства — а это свидетельствует о том, что многолетние амбиции Трампа по полной владелице Гренландией не реализовались.

Так почему же глава Белого дома трубил об «абсолютном господстве», которого на практике не существует, чем старый договор 1951 года отличается от нового соглашения и в чью пользу разрешилась настоящая борьба за Арктику?

«Полный контроль или обычное партнерство?»: Открытое противоречие в заявлениях сторон

Детали переговоров и официальные заявления, раскрытые Те Нью-Йорк Тимес:

Громкое утверждение Трампа: Глава США объявил, что посредством данного соглашения Вашингтон гарантировал в Гренландии «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями»;

Жесткий ответ Копенгагена: Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что новое соглашение полностью сохраняет и подтверждает суверенитет и территориальную неприкосновенность Королевства Дания;

Признание военных: Представитель Пентагона сообщил, что в рамках соглашения американские силы не будут устанавливать управление над местными структурами, а станут работать в качестве партнеров с властями Дании и острова;

Психологическое поражение: Хотя в начале года Трамп заявлял, что владение островом «психологически важно» для него и он не согласится на меньшее, на практике он был вынужден ограничиться лишь договором о партнерстве.

«Закрытая для соперников территория и базы 1951 года»: Что на самом деле дает новое соглашение?

Администрация Белого дома и реальные факты об арктической безопасности:

Щит против Китая и России: Главным приобретением соглашения является то, что без письменного согласия США ни одно государство-соперник не сможет построить военную базу в Гренландии, разместить контингент и инвестировать в критическую инфраструктуру;

Естественная защита территории НАТО: Как отмечают военные эксперты, поскольку Гренландия и так уже является территорией НАТО, вероятность того, что какая-либо чужая страна, не входящая в альянс, построит там базу, и без того была практически равна нулю;

Бессрочное право 1951 года: Сам предыдущий договор, подписанный между США и Данией в 1951 году, уже являлся бессрочным и позволял Вашингтону без ограничений содержать на острове масштабные военные объекты и радары;

Расширение военного присутствия: Новый документ лишь официально разрешает в определенной степени увеличить численность американских военных и инфраструктуру на острове.

Геополитический анализ: Эксперты о политическом шаге Трампа

Оценки аналитиков и дипломатов в сфере международной безопасности:

Предвыборный пиар: По мнению аналитиков, Трамп пытался заработать для себя крупные политические очки, преподняв общественности документ о расширении обычного оборонного сотрудничества как «завоевание всей Гренландии»;

Дипломатическая стойкость Дании: Европейское государство дало решительный отказ на требования о прямом выкупе или полной передаче своей территории, сумев сохранить собственный национальный суверенитет;

Глобальная гонка за Арктику: На фоне таяния ледников и открытия Северного морского пути Гренландия продолжит оставаться самым горячим стратегическим плацдармом между США, Китаем и Россией.

Расследование Те Нью-Йорк Тимес подводит к выводу, что за громкими заявлениями Дональда Трампа кроется не план полного захвата Арктики, а прагматичный компромисс, вынудивший считаться с суверенитетом Дании.

А как вы считаете, являются ли утверждения Трампа об установлении постоянного контроля над Гренландией обычным политическим пиаром или США действительно идут по пути достижения полного господства над Арктикой? Как вы оцениваете то, что Дания смогла сохранить свой суверенитет перед лицом давления Белого дома? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным расследованием о мировой геополитике со всеми близкими и любителями политики!