США объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзника

·2·Мир
США объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзника

Геополитические столкновения и изменение стратегического баланса в Ближневосточном регионе остаются в центре внимания ведущих мировых аналитиков и дипломатов. После удара йеменских хуситов по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и возникшего там крупного пожара российский сенатор Алексей Пушков выступил с громким заявлением. По словам сенатора, США ничего не могут противопоставить новым мировым центрам силы и все больше проявляют себя как «падающая сверхдержава» (деклининг супер-повер) — и этот исторический процесс уже ничто не сможет остановить.

Администрация Дональда Трампа, вступившая в бескомпромиссное противостояние с Ираном и оказавшаяся под давлением общественности на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и бензин на внутреннем рынке, оказалась не в силах оградить от внешних атак даже своего ближайшего стратегического партнера в регионе. По мнению Пушкова, проблема заключается не только в личности самого Трампа, но и в том, что американская элита до сих пор слепо верит в свое бесконечное военное могущество и не желает признавать новую реальность, сформировавшуюся в мире.

Почему же Вашингтон оказывается бессилен в защите своих основных партнеров на Ближнем Востоке, какой удар по американской гегемонии нанесло усиление Ирана и других новых центров силы, и стал ли сдвиг в сторону многополярного мира необратимым процессом?

«Взрыв в Эр-Рияде и сложное положение Трампа»: ключевые тезисы заявления Пушкова

Основные аналитические доводы, выдвинутые российским сенатором Алексеем Пушковым:

  • Неспособность защитить союзника: Успешный удар йеменских хуситов по аэропорту Эр-Рияда показал, что обещания США по обеспечению безопасности своих союзников на практике слабы;

  • Внутренний кризис и цены на топливо: Наряду с обострением внешней политики, администрация Трампа подвергается жесткой критике со стороны избирателей из-за роста цен на бензин и дизельное топливо внутри страны;

  • Синдром «падающей сверхдержавы»: Пушков подчеркнул, что снижение влияния США в мире — это объективный исторический процесс, который начался еще до Трампа и продолжается неумолимо по сей день;

  • Жертва устаревших иллюзий: Вашингтонские чиновники и сам Трамп стали заложниками устаревших представлений о военной непобедимости США.

«Новые центры силы и бессильный гегемон»: соотношение сил в регионе

Коренные изменения, происходящие на международной арене:

  • Иран и региональная независимость: Такие новые центры влияния на Ближнем Востоке, как Иран, демонстрируют свою военную и политическую мощь, активно противостоя давлению Вашингтона;

  • Отсутствие альтернативы у США: Белый дом не может дать соразмерного политического или военного ответа новым конкурентам, а санкции остаются неэффективными;

  • Необратимая многополярность: Хотя американская элита считает этот спад ошибкой прежних администраций и верит в возможность его остановить, мир естественным образом вышел из-под однополярного контроля.

Геополитический анализ: что говорят эксперты о глобальной безопасности?

Выводы политологов по вопросам международных отношений:

  • Испытание систем ПВО: Удар дронов или ракет по важнейшему гражданскому объекту в Саудовской Аравии обнажает уязвимые места западных систем противовоздушной обороны перед лицом дешевого оружия-камикадзе;

  • Кризис доверия союзников: Неспособность США обеспечить полную защиту заставляет государства Ближнего Востока расширять сотрудничество с другими крупными державами и искать альтернативные пути обеспечения безопасности;

  • Усиление экономического давления: До тех пор пока сохраняются угрозы глобальным маршрутам и инфраструктуре транспортировки нефти, нестабильность цен на энергоносители на мировом рынке останется фактором, ускоряющим инфляцию в самих США.

Заявление Алексея Пушкова стало серьезным предупреждением о том, что каждый военный кризис на Ближнем Востоке наглядно показывает, как безусловное доминирование США в мире постепенно уходит в прошлое.

А как считаете вы, действительно ли США теряют статус сверхдержавы и уступают позиции новым центрам силы, или Вашингтон еще сможет восстановить свою глобальную гегемонию? Заставит ли удар по союзникам на Ближнем Востоке администрацию Трампа изменить внешнюю политику? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом международной политики со всеми своими близкими и друзьями!

Саудовская АравияАлексей ПушковДональд ТрампБлижний Восток
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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