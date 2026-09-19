"Меня предарил Узбекистан!": Наргиз Закирова открыто отреклась от своей родины (видео)

·216·Общество
"Меня предарил Узбекистан!": Наргиз Закирова открыто отреклась от своей родины (видео)

Родившаяся в Ташкенте в известной творческой династии и получившая впоследствии известность на международной сцене певица Наргиз Закирова вызвала очередным скандальным и резким заявлением настоящую волну гнева в социальных сетях и медиапространстве. В своем заявлении певица пожаловалась, что Узбекистан ее «предал», и объявила, что окончательно отрекается от своей родины. По ее утверждению, большинство населения Узбекистана поддерживает в политических взглядах лидера другого государства, поэтому она не считает себя принадлежащей к этой стране.

Закирова открыто подчеркнула, что признает своей настоящей родиной исключительно Соединенные Штаты Америки, и резко заявила: «Родина — это взаимная любовь, нравится это кому-то или нет, моей единственной родиной останутся США». После этого выступления общественность вновь вспомнила детали нашумевшего разговора, ранее организованного известными пранкерами Вованом и Лексусом. Тогда выяснилось, что певица, не подозревая, что разговаривает с мнимыми украинскими чиновниками, жаловалась на отмену своих европейских концертов, собиралась оформить мужу американский паспорт и сжечь российский, а также согласилась на любые условия в обмен на удаление ее имени из базы «Миротворец».

Так что же заставило известную артистку открыто отказаться от места, где она родилась и выросла, какие политические и личные факторы стоят за ее позицией и как общественность воспринимает резкие заявления Наргиз Закировой?

«Отречение от родины и верность США»: суть заявления Наргиз Закировой

Основные утверждения певицы, вызвавшие бурные обсуждения в интернете:

  • Обвинение «Узбекистан меня предал»: Закирова обвинила свою родину в предательстве, сославшись на то, что взгляды местного населения на внешнеполитические события не совпадают с ее позицией;

  • США — единственная родина: Артистка заявила, что считает настоящей родиной только Америку, и это ее решение окончательно;

  • Формула «взаимной любви»: По ее мнению, понятие Родины измеряется тем, как человек ее воспринимает и какую пользу или эмоции от нее получает;

  • Недовольство в социальных сетях: Тысячи интернет-пользователей из Узбекистана восприняли эти слова певицы как тяжелое оскорбление и неуважение к национальным ценностям, обрушив на нее критику.

«Истинное лицо без маски в ловушке пранкеров»: выводы Вована после беседы

Обстоятельства, раскрытые в ходе общения пранкера Владимира Кузнецова (Вована) с певицей:

  • Неудачи в Европе: Выяснилось, что зарубежные гастроли певицы складываются не так, как ожидалось, в частности, концерты в Германии и Швейцарии столкнулись с плохими продажами билетов или отменами;

  • Мольбы об исключении из списка «Миротворец»: В беседе с мнимым министром культуры Украины Закирова оправдывалась за саундтрек к фильму «Крым», переложив вину на продюсера Максима Фадеева, и умоляла убрать ее имя из черного списка;

  • План сожжения паспорта: Наргиз призналась, что в ближайшее время планирует заменить российский паспорт мужа на американский документ и демонстративно отказаться от прежнего гражданства;

  • Политическая манипуляция: Как отмечает пранкер, такие люди быстро меняют свою позицию в зависимости от ситуации и готовы подстроиться под любую политическую силу.

Общественный и культурный анализ: что говорят эксперты?

Оценки культурологов и наблюдателей социальных сетей:

  • Трагедия разрыва с корнями: То, что артистка, происходящая из известной династии, не признает родиной землю, где она появилась на свет, оценивается как ее духовный кризис;

  • Привлечение внимания через скандалы: На фоне наблюдающегося застоя в музыкальной карьере и финансового спада подобные заявления рассматриваются скорее как средство оставаться в центре внимания СМИ;

  • Потеря доверия аудитории: Поклонники, которые когда-то с удовольствием слушали ее, открыто пишут, что разочарованы не только творчеством, но и личной человеческой позицией певицы.

Очередное резкое выступление Наргиз Закировой об Узбекистане и своем прошлом вновь вынесло на повестку дня серьезные вопросы об ответственности артиста перед обществом и понятии национального достоинства.

А как думаете вы, что стало причиной столь резких и негативных высказываний Наргиз Закировой о своей родине — Узбекистане: простое стремление к хайпу и вниманию или полный разрыв артистки со своими корнями? Как вы оцениваете обвинения в «предательстве» страны, в которой человек родился, независимо от того, где он сейчас проживает? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим скандальным разбором культурного конфликта со всеми близкими и друзьями!

Наргиз ЗакироваДинастияТашкентМиротворец
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте курьер Yandex Го унес чужие вещи — видеоВ Ташкенте курьер Yandex Го унес чужие вещи — видеоВчера, 21:52СГБ объявила в розыск женщину по прозвищу «Умму Мухаммад»: опасная схема вербовки в террористические организацииСГБ объявила в розыск женщину по прозвищу «Умму Мухаммад»: опасная схема вербовки в террористические организацииВчера, 18:04В Центральный банк за 6 месяцев поступило более 4,1 тыс. обращений: что происходит на финансовом рынке?В Центральный банк за 6 месяцев поступило более 4,1 тыс. обращений: что происходит на финансовом рынке?Вчера, 17:53Хотел продать дом и обзавелся второй женой: вопиющая ошибка в нотариальной базе в АнгренеХотел продать дом и обзавелся второй женой: вопиющая ошибка в нотариальной базе в АнгренеВчера, 17:46В Кашкадарье двое мужчин взяли в рассрочку лошадей и скот, причинив ущерб на миллиарды сумовВ Кашкадарье двое мужчин взяли в рассрочку лошадей и скот, причинив ущерб на миллиарды сумовВчера, 10:06Сообщается, что в Стамбуле узбекистанка попала в реанимацию после процедуры на домуСообщается, что в Стамбуле узбекистанка попала в реанимацию после процедуры на домуВчера, 09:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)