Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во Франкфурте

4-й тур немецкой Бундеслиги выдался по-настоящему богатым на фестиваль голов, невероятные камбэки и драматичные матчи, державшие болельщиков в напряжении до последних секунд. Центральное и самое громкое противостояние тура прошло в Мёнхенгладбахе: местная «Боруссия» приняла дома «Майнц» и уступила в триллере с 7 забитыми мячами — 3:4. А в Бремене было зафиксировано настоящее футбольное чудо: «Вердер», проигрывая дома «Аугсбургу» со счетом 0:2, проявил колоссальный характер во втором тайме и на 90+3-й минуте вырвал фантастическую победу — 3:2.

В еще одном напряженном поединке на стадионе «Франкфурт Арена» «Айнтрахт» разошелся миром с идущим в лидирующей группе «Фрайбургом» — 2:2. Этот результат позволил «Фрайбургу» с 10 очками остаться на 2-й строчке. А в Гамбурге хозяева уверенно разобрались с «Кельном» — 2:1.

Итак, как «Боруссия М» умудрилась пропустить 4 гола на своем поле, что стало причиной преображения «Вердера» после 0:2 и как изменился расклад сил в чемпионате Германии после результатов 4-го тура?

«7 голов, камбэки и удары на последних секундах»: хроника 4-го тура

Главные драматические события очередного тура чемпионата Германии:

«Боруссия М» — «Майнц» (3:4): Триллер и 7 мячей: Хотя Флориан Нойхаус вывел хозяев вперед на 11-й минуте, Филип Тис (18') и Шералдо Бекер (45') перевернули ход игры в пользу «Майнца». Исак Лидберг восстановил равновесие на 59-й минуте (2:2). Однако Эрик Мартель (78') и Денни да Коста (89') довели преимущество гостей до 2:4. Гол Сюто Матино с пенальти на 90+5-й минуте уже не спал «Боруссию» от поражения;

«Вердер» — «Аугсбург» (3:2): Золотой камбэк после 0:2: Робин Фельхауэр (18') и Кельвин Браккельман (58') обеспечили гостям комфортное преимущество 0:2. «Вердер» не сдался: Марко Грюлль (66') сократил отставание, Никлас Фюллькруг (87') сравнял счет, а на 90+3-й минуте Митчелл-Элия Вайзер забил победный гол, приведя стадион в экстаз;

«Айнтрахт» — «Фрайбург» (2:2): Жаркая битва и дележ очков: Юнес Эбнуталиб открыл счет на 10-й минуте. Дерри Шерхант ответил на 34-й, но две минуты спустя Джонатан Буркардт снова вывел «Айнтрахт» вперед. В начале второго тайма Юито Сузуки (48') сделал счет 2:2, и до конца матча ворота оставались на замке;

«Гамбург» — «Кельн» (2:1): Важные 3 очка для хозяев: Николас Капальдо (44') и Юссуф Поульсен (50') создали для хозяев преимущество в два мяча. Гол Рагнара Ахе на 90-й минуте не уберег «Кельн» от поражения.

Официальный протокол и турнирная таблица 4-го тура Бундеслиги

Полный протокол 4 завершившихся центральных матчей:

Матч Счет Авторы голов Влияние на турнирную таблицу Боруссия М — Майнц 3 : 4 Нойхаус 11', Лидберг 59', Матино 90+5' (пен.) — Тис 18', Бекер 45', Мартель 78', Да Коста 89' Самый результативный матч недели Вердер — Аугсбург 3 : 2 Грюлль 66', Фюллькруг 87', Вайзер 90+3' — Фельхауэр 18', Браккельман 58' Волевой камбэк со счета 0:2 Айнтрахт — Фрайбург 2 : 2 Эбнуталиб 10', Буркардт 36' — Шерхант 34', Сузуки 48' «Фрайбург» (10 очков, 2-е место) / «Айнтрахт» (5 очков, 8-е место) Гамбург — Кельн 2 : 1 Капальдо 44', Поульсен 50' — Ахе 90' Уверенная победа хозяев

Тактический анализ: что эксперты говорят об интриге в Бундеслиге

Главные выводы немецких футбольных аналитиков и специалистов:

Нестабильность в обороне и открытый футбол: И в Мёнхенгладбахе, и в Бремене команды выбрали открытую и агрессивную атаку вместо глухой обороны, что привело к высокой результативности и грубым индивидуальным ошибкам;

Психологическая стойкость «Вердера»: Мощь Никласа Фюллькруга в штрафной площади и активность Вайзера в ключевые моменты делают бременский клуб одним из самых неуступчивых соперников текущего сезона;

Уверенная поступь «Фрайбурга»: Вернувшись с ничьей из Франкфурта и набрав 10 очков, «Фрайбург» уже на старте сезона доказывает, что готов бороться за чемпионство и путевку в Лигу чемпионов.

4-й тур Бундеслиги в очередной раз доказал, почему чемпионат Германии является одной из самых зрелищных и богатых на неожиданные сценарии лиг мира.

А как считаете вы, победа «Вердера» со счетом 3:2 после 0:2 — это проявление тренерского мастерства или результат расслабленности «Аугсбурга»? Сможет ли «Фрайбург», набравший 10 очков и идущий на 2-й строчке, остаться в числе лидеров до конца сезона? Делитесь своими аналитическими мыслями в комментариях и делитесь обзором этих жарких противостояний немецкого футбола со всеми друзьями и футбольными фанатами!