Таинственная проблема со здоровьем Си Цзиньпина: тревога накануне визита в Вашингтон!

·52·Здоровье
Таинственная проблема со здоровьем Си Цзиньпина: тревога накануне визита в Вашингтон!

Беспокойство по поводу здоровья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина взбудоражило дипломатические круги всего мира накануне его запланированного на 24 сентября исторического визита в Вашингтон. Как сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники, 73-летний китайский лидер не смог принять участие в официальном ужине в рамках саммита БРИКС в индийском Нью-Дели из-за ухудшения самочувствия и был вынужден «в последнюю минуту» отказаться от мероприятия.

Согласно официальной программе, вместо Си Цзиньпина на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И, в то время как крупнейшее индийское агентство Press Trust сообщило, что председатель срочно вернулся в отель для отдыха. Данное событие поставило под большой знак вопроса судьбу первого за последние 10 лет официального визита китайского лидера в США и саммита на высшем уровне с Дональдом Трампом. В то время как официальные лица Индии называют эти сообщения «фейковой тревогой», а Пекин хранит молчание, стало известно, что после Дели заболел и президент ЮАР.

Итак, может ли состояние здоровья Си Цзиньпина стать причиной отмены ожидаемых переговоров с Трампом, какова степень подготовки между Пекином и Вашингтоном и как мировая экономика встречает эту таинственную интригу?

«Отказ в последнюю минуту и дипломатическая суматоха»: Хроника саммита БРИКС

Важные детали вокруг инцидента в Нью-Дели и предстоящей вашингтонской встречи:

  • Отмена ужина: Си Цзиньпин не пошел на главный ужин, организованный для глав государств на саммите в Дели, его место занял Ван И;

  • Прерывание речи Моди: Как пишет британское издание Express, в момент произнесения премьер-министром Индии Нарендрой Моди вступительной речи помощники были вынуждены подбежать к Си Цзиньпину, и выступление было временно приостановлено;

  • Болезнь президента ЮАР: Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса также сообщил об отмене публичных мероприятий из-за ухудшения здоровья после возвращения с саммита БРИКС;

  • Опровержение Нью-Дели: МИД Индии охарактеризовал сообщения о массовой болезни лидеров как «злонамеренный фейк в социальных сетях»;

  • Подготовка к вашингтонскому саммиту: Визит пока не отменен — запланирована встреча заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра финансов США Скотта Бессента для обсуждения переговоров.

Хронология визита Си Цзиньпина в США и планов саммита

Официальный статус и показатели переговоров между Пекином и Вашингтоном:

Параметры и процессы

Саммит БРИКС (Индия)

Вашингтонский саммит (США)

Дата и место

12–13 сентября, Нью-Дели

24 сентября, Вашингтон

Основные темы повестки дня

Нью-Делийская декларация (принята)

Искусственный интеллект, Иран, Тайвань, торговые связи

Ключевое событие и сигналы

Председатель Си пропустил ужин

Первая личная встреча Си и Трампа более чем за 10 лет

Статус визита

Завершен (в 2027 году председательство переходит к Китаю)

Остается в планах, подготовка продолжается

Состояние медицинских данных

Точного диагноза нет, только сообщения источников

В случае переноса визита на рынках ожидается «шок»

Анализ международной политики: Специалисты о вашингтонской встрече

Выводы ведущих экспертов по геополитике и политических обозревателей:

  • Стратегическая важность визита: Впервые более чем за 10 лет ступающий на американскую землю китайский лидер и его встреча с Дональдом Трампом должны стать решающим моментом в достижении соглашений по глобальной торговле, технологиям искусственного интеллекта и военному кризису вокруг Ирана;

  • Вопрос здоровья «за кулисами»: Пекин традиционно держит в строжайшем секрете любые сведения о здоровье своего высшего руководства, поэтому опубликованная WSJ информация вызвала панику на мировых биржах;

  • Последствия переноса саммита: Если Си Цзиньпин откажется от поездки 24 сентября, это вызовет колоссальный шок на международной арене и доведет неопределенность в американско-китайских отношениях до предела;

  • Работают альтернативные каналы: Экономические и финансовые блоки обеих стран (диалог Хэ Лифэна и Скотта Бессента) пытаются сохранить повестку саммита.

Таинственный ужин на площадке БРИКС и заявления Индии показывают, что вашингтонский визит Си Цзиньпина превратился в большую арену, полную не только политики, но и интриг.

А как считаете вы, правда ли сообщения о здоровье 73-летнего Си Цзиньпина или это политическое давление, организованное перед важнейшими переговорами с Трампом? Верите ли вы, что вашнгтонский саммит 24 сентября сможет остановить торговые войны и конфликты в мире? Оставьте свои аналитические мнения в комментариях и поделитесь этой нашумевшей аналитической новостью большой геополитики со всеми близкими и любителями аналитики!

Си ЦзиньпинСаммит БРИКСНью-ДелиТрамп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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