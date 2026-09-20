«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»

·3·Спорт
«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»

В рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана на столичном стадионе «ДАР» состоялось настоящее столкновение воли и характера. Принявший на своем поле представителя первой пятерки — «Бухару», клуб «Бунёдкор» подарил своим болельщикам долгожданную и золотую по своей ценности победу со счетом 2:1. Этот успех вошел в историю как первый триумф для вернувшегося к рулю команды черногорского специалиста Ивана Бошковича.

Не скрывая эмоций на послематчевой пресс-конференции, тренер откровенно рассказал о том, как команда преодолевает тяжелое психологическое и физическое давление, как молодежь из академии боролась наравне со взрослыми, о прагматичном футболе и предстоящем столичном дерби против «Пахтакора» после 20-дневного перерыва: «Бунёдкор» может находиться в нокдауне, но мы еще живы и будем бороться до конца за сохранение прописки в Суперлиге!».

Итак, в чем же заключался тактический план, повергший в шок опытную «Бухару», стали ли два точных удара случайностью или результатом упорного труда, и готовы ли «ласточки» остановить претендующих на чемпионство «львов»?

«Характер, подборы и дух победы»: Откровенные признания Ивана Бошковича

Основные мысли и важные тезисы, озвученные главным тренером команды на пресс-конференции:

  • План на первый тайм сработал: Тренерский штаб заранее знал, что «Бухара» делает ставку на длинные передачи и борьбу на втором этаже, поэтому создал плотность в центре поля для борьбы за второй мяч («подбор») и решил задачу, забив два мяча по ходу тайма;

  • Мужество молодежи и 5 замен: Несмотря на некоторое снижение интенсивности во втором тайме, темп игры удалось удержать благодаря 5 тактическим заменам; молодые футболисты в обороне не оставили никаких шансов опытным звездам соперника в единоборствах;

  • Командная энергия и плоды труда: Бошкович объяснил высокий процент реализации моментов атмосферой вокруг клуба — объединившей детей из академии, руководство и болельщиков позитивной энергией, а также упорным трудом;

  • Заявление «Мы еще живы»: Было твердо подчеркнуто, что сложный период в клубе носит временный характер, а борьба за сохранение места в Суперлиге и отдаление от опасной зоны не прекратится;

  • Подготовка к «Пахтакору»: В ходе предстоящего 20-дневного перерыва на матчи сборных с возвращающимися игроками будут проведены тренировки высокой интенсивности, а также дана промеса (обещание) бороться с мужеством против любого гранда, в том числе и против «Пахтакора».

Суперлига. Основные показатели «Бунёдкора» под руководством Ивана Бошковича

Основные факторы и план победы 2:1 над «Бухарой»:

Показатели и аспекты

Тактический подход против «Бухары»

План на предстоящий матч с «Пахтакором»

Счет встречи и результат

2 : 1 (долгожданная первая победа)

Ташкентское дерби в 23-м туре

Основной тактический акцент

Нейтрализация длинных передач, владение вторыми мячами

Агрессивный прессинг и разрушение игры соперника

Состояние состава и молодежь

Преимущество воспитанников академии в единоборствах

Возвращение 90% состава из различных сборных

Главное требование тренера

Грамотная оборона не только с мячом, но и без мяча

Выход на поле без страха, с мужеством и дисциплиной

Занимаемая позиция

Набор 22 очков, поднятие на 13-е место

Окончательный уход из опасной зоны

Тактический анализ: Эксперты о прагматичном футболе Бошковича

Выводы аналитиков и специалистов узбекского футбола по поводу игры:

  • Новый взгляд на понятие «хороший футбол»: Как отметил Бошкович, современный футбол — это не только красивый контроль мяча, но и лишение соперника свободного пространства и времени, перекрытие линий передач и подавление сильных сторон противника;

  • Ответственность и психологический рост: Молодые футболисты, только что перешедшие из академии в основной состав, учатся выдерживать давление Суперлиги и выигрывать единоборства во взрослом футболе, что придает команде дополнительные силы;

  • Фактор времени и восстановления: 20-дневный перерыв пришелся для «Бунёдкора» как нельзя кстати — тренер имеет возможность полностью восстановить физические кондиции и протестировать тактические наработки;

  • Предупреждение перед дерби: Учитывая то сопротивление, которое подопечные Бошковича ранее оказывали лидерам — «Насафу» и «Локомотиву», в предстоящем матче они определенно станут очень тяжелым и неудобным соперником для претендующего на чемпионство «Пахтакора».

Возвращение Ивана Бошковича и эта важная победа вернули в стан «Бунёдкора» не только три очка, но и утерянную уверенность в собственных силах и боевой дух.

Как вы думаете, способен ли молодой «Бунёдкор» под руководством Ивана Бошковича с пользой использовать предстоящий 20-дневный перерыв и отобрать очки у «Пахтакора» в следующем туре? Считаете ли вы, что «ласточки» смогут сохранить свое место в Суперлиге по итогам текущего сезона? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой важной пресс-конференции в узбекском футболе со всеми любителями футбола и вашими близкими!

БунёдкорБухараИван БошковичПахтакор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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