«Это идеальный результат!»: Ханс-Дитер Флик о хет-трике Рафиньи и 21 очке

В центральном противостоянии 7-го тура испанской Ла Лиги лидирующая «Барселона» на выезде одержала волевую и уверенную победу над принципиальным и неуступчивым соперником — клубом «Севилья» со счетом 3:1. Напряженный поединок, прошедший на великолепном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и обслуживаемый главным арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой, превратился в настоящий бенефис бразильского лидера каталонцев Рафиньи. Пропустив первыми гол в свои ворота, «сине-гранатовые» полностью перевернули ход встречи благодаря безупречному хет-трику Рафиньи.

После этой победы, показав стопроцентный результат в 7 матчах и укрепив свое единоличное лидерство с 21 очком, главный тренер «Барселоны» Ханси Флик в интервью изданию Marca поделился эмоциональными мыслями об игре и своем подозпечном-герое: «Это идеальный результат! Я очень рад, что мы победили здесь. Такая игра Рафиньи меня вовсе не удивляет».

И так, как уверенность немецкого специалиста превратила команду в неудержимую машину, в чем секрет столь высокой спортивной формы Рафиньи и как выглядит чемпионский план каталонцев перед предстоящим 10 октября очередным матчем против «Хетафе»?

«Идеальная победа и бенефис Рафиньи»: заявление Флика и ключевые моменты матча

Главные мысли Ханси Флика после триумфа в Севилье:

Тяжелое испытание на «Рамон Санчес Писхуан»: Тренер подчеркнул, что выезд в Севилью всегда сложен в психологическом и тактическом плане, поэтому итоговые 3:1 после волевой победы — идеальный результат;

Безграничная вера в мастерство Рафиньи: Наставник откровенно признался, что три забитых мяча его подопечного его ничуть не удивили, ведь бразильский вингер демонстрирует столь высокий уровень на каждой тренировке и в каждой игре;

Продолжение стопроцентной серии: Семь матчей и 21 очко — Флик уже полностью сформировал в психологии каталонцев менталитет победителей;

Сопротивление «Севилье»: Тот факт, что хозяева с 13 очками идут в топ-5, показал, насколько трудным выдался поединок.

7-й тур Ла Лиги. Протокол матча «Севилья» — «Барселона»

Официальные данные и турнирное положение центрального матча в Севилье:

Соревнование и этап Матч и итоговый счет Главный герой и события Положение в турнирной таблице Ла Лига, 7-тур Севилья 1 : 3 Барселона Рафинья (хет-трик), Фофана (гол) «Барселона» — 21 очко (1-е место) / «Севилья» — 13 очков (5-е место)

Стадион и город: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания);

Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте);

Следующий домашний матч: 10 октября «Барселона» принимает на своем поле «Хетафе».

Тактический анализ: Эксперты о тандеме Флика и Рафиньи

Выводы аналитиков испанского футбола и спортивных экспертов:

Новый облик Рафиньи: С приходом Флика бразильский футболист превратился не просто в бегунка на фланге, а в настоящего бомбардира, хладнокровно завершающего моменты в центре штрафной площади;

Ответ на давление «Писхуана»: Хотя «Барселона» первой пропустила гол, команда не поддалась панике — модель немецкого специалиста, основанная на жестком прессинге и быстрых атаках, откровенно сокрушила оборону соперника;

Борьба продолжается: Абсолютный показатель в 21 очко уже на старте сезона создает серьезное давление на мадридских грандов;

Подготовка к «Хетафе»: Перед домашней встречей 10 октября физическое состояние команды Флика выглядит на максимальном уровне.

Смелые заявления Ханси Флика и феноменальная игра Рафиньи ярко продемонстрировали, что «Барселона» намерена никому не отдавать чемпионский титул в текущем сезоне.

А как считаете вы, сможет ли «Барселона» под руководством Ханси Флика продлить стопроцентную победную серию до конца сезона или матч с «Хетафе» 10 октября может стать неожиданным препятствием? Думаете ли вы, что хет-трики Рафиньи способны сделать его лучшим игроком Ла Лиги этого года? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого яркого матча испанского футбола со всеми любителями футбола и друзьями!