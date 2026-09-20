«Болото за 45 млрд долларов и 7 условий!»: Тегеран выдвинул ультиматум Вашингтону

·61·Мир
«Болото за 45 млрд долларов и 7 условий!»: Тегеран выдвинул ультиматум Вашингтону

Военное противостояние на Ближнем Востоке достигло высшей точки глобального политического кризиса. Официальный Тегеран объявил свои условия для начала любых дипломатических переговоров с Белым домом. Секретарь Совета безопасности Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в социальных сетях, сообщив, что Вашингтону выдвинуто ровно семь условий.

Резаи подчеркнул, что если США хотят выйти из стратегического тупика, в который они сами себя загнали, и не усугублять ситуацию дальше, у них нет другого выбора, кроме как признать законные права Ирана. В настоящее время этот политический ультиматум звучит на фоне скандального отчета Пентагона перед Конгрессом США: прямые военные расходы Америки на эту кампанию уже превысили 45,1 миллиарда долларов, и это далеко не окончательная цифра.

Смогут ли эти условия Тегерана заставить Белый дом сесть за стол переговоров, во сколько бюджету США обойдется восстановление пострадавших военных баз в регионе и какой удар столкновение двух стран нанесет по мировой экономике?

«Военный отчет на 45 миллиардов долларов и требование Тегерана»: Хронология событий

Последние ключевые цифры и политические заявления вокруг американо-иранского противостояния:

  • Ультиматум Мохсена Резаи: Секретарь Совета безопасности Ирана твердо заявил, что Вашингтону переданы семь требований, и переговоры начнутся только в случае их принятия;

  • Открытая позиция Тегерана: «Если Вашингтон хочет выбраться из тупика, в котором он оказался, он должен безоговорочно выполнить условия Ирана», — подчеркнула иранская сторона;

  • Огромные расходы Пентагона: По данным Министерства обороны США, на кампанию по состоянию на 3 сентября было потрачено 43,6 миллиарда долларов и еще 1,5 миллиарда долларов на дополнительное топливо;

  • Подсчет скрытых убытков: Как сообщает CNN, в этот счет на 45,1 миллиарда долларов не вошли ремонт атакованных американских военных баз в регионе и косвенные расходы на военные операции;

  • Давление Конгресса: Американские законодатели и конгрессмены требуют от Пентагона полного отчета по всем скрытым и косвенным финансовым расходам.

Расходы США на кампанию и политические требования Тегерана

Финансовые потери и показатели конфликта для Вашингтона:

Параметры и направления

Официальные показатели (США)

Позиция иранской стороны

Основные военные расходы

$ 43,6 млрд (по состоянию на 3 сентября)

Победить Тегеран военным давлением невозможно

Дополнительные расходы на топливо

$ 1,5 млрд

Способность контролировать энергетическую логистику

Общие раскрытые расходы

$ 45,1 млрд (неполные)

7 условий для выхода из тупика

Неучтенные убытки

Ремонт пострадавших военных баз

Удары по региональной инфраструктуре

Требующая сторона

Конгресс США (точный отчет)

Совет безопасности Ирана (принятие условий)

Геополитический анализ: Эксперты о 7 условиях и военном кризисе

Основные выводы политических аналитиков по международной безопасности:

  • Экономическая и военная усталость: Трата более 45 миллиардов долларов за короткий срок показывает, что кампания обходится США чрезвычайно дорого и усиливает внутреннее политическое недовольство;

  • Уязвимость баз: Неполное обнародование ущерба, нанесенного американским объектам в регионе, свидетельствует о том, что реальные инфраструктурные потери Вашингтона гораздо серьезнее;

  • Дипломатическая инициатива Тегерана: Этим ультиматумом Иран демонстрирует, что он не слаб, а напротив, взял в свои руки инициативу по определению условий переговоров;

  • Влияние на глобальные рынки: Рост военных расходов и топливный кризис — главный фактор, который может заставить западные страны искать пути компромисса.

7 требований Тегерана и миллиардные затраты Пентагона показывают, что это геополитическое столкновение на Ближнем Востоке вступило в новую и решающую фазу.

Как вы думаете, примет ли администрация США 7 условий, выдвинутых Ираном, чтобы остановить эту кампанию, на которую уже потрачено более 45 миллиардов долларов, или боевые действия разгорятся еще сильнее? Верите ли вы, что давление Конгресса подтолкнет Белый дом к дипломатическому компромиссу? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом важнейших событий мировой политики со всеми близкими и любителями политики!

Совет безопасности ИранаМохсен РезаиПентагонамерикано-иранское противостояние
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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