Число долгожителей старше 100 лет в Японии впервые превысило 100 тысяч человек

·14·Мир
Число долгожителей старше 100 лет в Японии впервые превысило 100 тысяч человек

В Японии число людей в возрасте 100 лет и старше впервые превысило 100 тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, в настоящее время в государстве проживают 107 677 человек, перешагнувших столетний рубеж.

Их количество увеличивается на протяжении 56 лет подряд. За один год число долгожителей выросло на 7 914 человек.

Основную часть долгожителей составляют женщины. Из 107 677 человек 94 298 — женщины, что составляет почти 88 процентов. Самой пожилой женщине в Японии 114 лет, а самому старому мужчине — 112 лет.

В то же время страна сталкивается и с другой демографической проблемой. В Японии падает рождаемость, а население стареет. В результате актуальными остаются вопросы сокращения трудоспособного населения и роста потребности в пенсиях, медицинских и социальных услугах.

демография Япониидолгожителиминистерство здравоохранения страны
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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