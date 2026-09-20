Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья продолжает поражать весь футбольный мир в сезоне 2026/2027, демонстрируя самые потрясающие и результативные показатели в своей карьере. В тяжелом матче 7-го тура испанской Ла Лиги против «Севильи» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (3:1) 29-летний бразильский нападающий оформил феноменальный хет-трик, доведя количество своих голов и результативных передач в текущем сезоне до невероятных 17.

Учитывая все турниры, Рафинья забил 14 голов и отдал 3 ассиста всего в 8 матчах, став самым опасным нападающим в Европе. Но самое интересное и спорное заключается в том, что на фоне этого голевого взрыва авторитетное издание Франке Футбалл во вторник, 22 сентября, опубликовало список из 30 звезд, претендующих на премию «Золотой мяч» — и в нем честь «Барселоны» защищают Пау Кубарси, Родри и Ламин Ямаль.

В чем же секрет столь неудержимых показателей Рафиньи в системе Ханси Флика, почему специалисты спорят о месте бразильского форварда в списке номинантов на «Золотой мяч» и какие трофеи этот рекордный старт принесет «Барсе» в конце года?

«8 матчей и 14 голов»: Невероятные показатели Рафиньи в сезоне 2026/2027

Хроника феноменальной результативности бразильского вингера на поле:

Хет-трик на «Писхуане»: В выездном матче против «Севильи» Рафинья трижды поразил ворота соперника, в одиночку обеспечив своей команде волевую победу со счетом 3:1;

Абсолютное лидерство в Ла Лиге: В 7 турах чемпионата Испании он записал на свой счет 12 голов и 3 результативные передачи, набрав 15 очков по системе «гол+пас»;

Дубль в Лиге чемпионов: Отличился двумя забитыми мячами и в разгроме «Фейеноорда» (5:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА;

Общая результативность: 14 голов и 3 ассиста в 8 официальных матчах во всех турнирах — в среднем более двух результативных действий за игру.

Статистика Рафиньи в сезоне и кандидаты на «Золотой мяч»

Основные показатели и официальные факты на начало сезона 2026/2027:

Показатели и турниры Количество матчей Забитые голы Голевые передачи Результативные действия (Гол+Пас) Испанская Ла Лига 7 12 3 15 Лига чемпионов УЕФА 1 («Фейеноорд» 5:1) 2 0 2 Итого (сезон 2026/2027) 8 матчей 14 голов 3 передачи 17 результативных действий

Кандидаты из «Барселоны», представленные Франке Футбалл (список 30): Пау Кубарси, Родри, Ламин Ямаль.

Тактический анализ: Эксперты о феномене Рафиньи

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

Свободная фланговая система Ханси Флика: Немецкий специалист не привязывает Рафинью исключительно к боковой линии, предоставляя ему свободу смещаться в центр штрафной площади в роли скрытого нападающего — это стало неразрешимой проблемой для обороны соперников;

Индивидуальное мастерство и хладнокровие: Точность Рафиньи при завершении моментов достигла пика, он выжимает максимум голов даже из минимальных возможностей;

Новая волна в гонке за «Золотой мяч»: Включение Кубарси, Родри и Ямаля в топ-30 показывает, что проект «Барселоны» находится на пике, а текущая игра Рафиньи доказывает, что он является одним из главных претендентов на будущую награду;

Командный баланс: Креативность Ямаля и Родри в центре поля создает благоприятные условия для того, чтобы Рафинья пользовался свободными зонами.

17 результативных действий Рафиньи в 8 матчах свидетельствуют о том, что «Барселона» нацелена на чемпионство на всех фронтах в текущем сезоне.

Как вы думаете, сможет ли Рафинья удерживать этот невероятный темп на протяжении всего сезона и завоевать «Золотую бутсу» Ла Лиги? Кто из трио Кубарси, Ямаль и Родри среди 30 номинантов, объявленных Франке Футбалл, по вашему мнению, наиболее достоин получить «Золотой мяч»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным статистическим анализом европейского футбола со всеми футбольными фанатами и друзьями!