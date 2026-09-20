«8 матчей и 17 очков!»: Невероятный старт Рафиньи и скандал с «Золотым мячом»!

·33·Спорт
«8 матчей и 17 очков!»: Невероятный старт Рафиньи и скандал с «Золотым мячом»!

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья продолжает поражать весь футбольный мир в сезоне 2026/2027, демонстрируя самые потрясающие и результативные показатели в своей карьере. В тяжелом матче 7-го тура испанской Ла Лиги против «Севильи» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (3:1) 29-летний бразильский нападающий оформил феноменальный хет-трик, доведя количество своих голов и результативных передач в текущем сезоне до невероятных 17.

Учитывая все турниры, Рафинья забил 14 голов и отдал 3 ассиста всего в 8 матчах, став самым опасным нападающим в Европе. Но самое интересное и спорное заключается в том, что на фоне этого голевого взрыва авторитетное издание Франке Футбалл во вторник, 22 сентября, опубликовало список из 30 звезд, претендующих на премию «Золотой мяч» — и в нем честь «Барселоны» защищают Пау Кубарси, Родри и Ламин Ямаль.

В чем же секрет столь неудержимых показателей Рафиньи в системе Ханси Флика, почему специалисты спорят о месте бразильского форварда в списке номинантов на «Золотой мяч» и какие трофеи этот рекордный старт принесет «Барсе» в конце года?

«8 матчей и 14 голов»: Невероятные показатели Рафиньи в сезоне 2026/2027

Хроника феноменальной результативности бразильского вингера на поле:

  • Хет-трик на «Писхуане»: В выездном матче против «Севильи» Рафинья трижды поразил ворота соперника, в одиночку обеспечив своей команде волевую победу со счетом 3:1;

  • Абсолютное лидерство в Ла Лиге: В 7 турах чемпионата Испании он записал на свой счет 12 голов и 3 результативные передачи, набрав 15 очков по системе «гол+пас»;

  • Дубль в Лиге чемпионов: Отличился двумя забитыми мячами и в разгроме «Фейеноорда» (5:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА;

  • Общая результативность: 14 голов и 3 ассиста в 8 официальных матчах во всех турнирах — в среднем более двух результативных действий за игру.

Статистика Рафиньи в сезоне и кандидаты на «Золотой мяч»

Основные показатели и официальные факты на начало сезона 2026/2027:

Показатели и турниры

Количество матчей

Забитые голы

Голевые передачи

Результативные действия (Гол+Пас)

Испанская Ла Лига

7

12

3

15

Лига чемпионов УЕФА

1 («Фейеноорд» 5:1)

2

0

2

Итого (сезон 2026/2027)

8 матчей

14 голов

3 передачи

17 результативных действий

  • Кандидаты из «Барселоны», представленные Франке Футбалл (список 30): Пау Кубарси, Родри, Ламин Ямаль.

Тактический анализ: Эксперты о феномене Рафиньи

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

  • Свободная фланговая система Ханси Флика: Немецкий специалист не привязывает Рафинью исключительно к боковой линии, предоставляя ему свободу смещаться в центр штрафной площади в роли скрытого нападающего — это стало неразрешимой проблемой для обороны соперников;

  • Индивидуальное мастерство и хладнокровие: Точность Рафиньи при завершении моментов достигла пика, он выжимает максимум голов даже из минимальных возможностей;

  • Новая волна в гонке за «Золотой мяч»: Включение Кубарси, Родри и Ямаля в топ-30 показывает, что проект «Барселоны» находится на пике, а текущая игра Рафиньи доказывает, что он является одним из главных претендентов на будущую награду;

  • Командный баланс: Креативность Ямаля и Родри в центре поля создает благоприятные условия для того, чтобы Рафинья пользовался свободными зонами.

17 результативных действий Рафиньи в 8 матчах свидетельствуют о том, что «Барселона» нацелена на чемпионство на всех фронтах в текущем сезоне.

Как вы думаете, сможет ли Рафинья удерживать этот невероятный темп на протяжении всего сезона и завоевать «Золотую бутсу» Ла Лиги? Кто из трио Кубарси, Ямаль и Родри среди 30 номинантов, объявленных Франке Футбалл, по вашему мнению, наиболее достоин получить «Золотой мяч»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным статистическим анализом европейского футбола со всеми футбольными фанатами и друзьями!

РафиньяБарселонаЛа ЛигаЗолотой мяч
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Томас Тухель поставил жесткое условие Гарри Магуайру и поставил точку в его будущем в сборнойТомас Тухель поставил жесткое условие Гарри Магуайру и поставил точку в его будущем в сборнойСегодня, 11:36«Это идеальный результат!»: Ханс-Дитер Флик о хет-трике Рафиньи и 21 очке«Это идеальный результат!»: Ханс-Дитер Флик о хет-трике Рафиньи и 21 очкеСегодня, 11:09«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»Сегодня, 11:07UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!UFC 331: Страшный нокаут от Сарукяна и молниеносная победа в 1-м раунде!Сегодня, 09:11Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!Дыхание Олимпиады в Самарканде: Узбекистан победил Турцию и Аргентину!Сегодня, 09:05«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!«Венеция» в тисках пенальти: «Лацио» одержал уверенную победу со счетом 2:0!Сегодня, 09:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым