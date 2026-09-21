Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»

·6·Культура
Дилноза Кубаева вспомнила сцену вождения автомобиля в фильме «Келгинди келин»

Актриса Дилноза Кубаева в передаче «Кўрганларимиз ҳақида» вспомнила времена съемок в знакомом многим фильме «Келгинди келин». С улыбкой она рассказала, как впервые села за руль автомобиля на съемочной площадке.

— В «Келгинди келин» я впервые водила машину. Я тогда говорила: «Как вы не побоялись посадить меня в чужую машину?». А они объяснили: «Это автомат, это легко. Вот так делаешь — D, R, D, R», — рассказала актриса.

По словам Дилнозы Кубаевой, в тот момент она очень сильно боялась водить машину.

«Я ужасно боялась. Хозяин машины тоже стоял там. Мне сказали: «Просто проедь один раз». Так я и попробовала водить. Хорошо, что все закончилось благополучно», — с улыбкой вспомнила актриса.

Это воспоминание актрисы показывает, что процесс съемок в фильме «Келгинди келин» дался ей непросто.

Дилноза КубаеваКелгинди келинавтомат
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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