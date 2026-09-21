Удар санкций: Национальный банк Кыргызстана исключил «Золотую Корону» из реестра

Ситуация вокруг денежных переводов и международных платежных систем на банковско-финансовом рынке Центральной Азии еще больше обострилась под влиянием новых геополитических ограничений. Опираясь на официальные данные, распространенные изданием економист.кг, Национальный банк Кыргызской Республики объявил об официальном исключении «Золотой Короны» из международного реестра систем электронных денег и аннулировании ее свидетельства о регистрации. Регулятор подчеркнул, что непосредственным основанием для этого решения стало заявление самого оператора — НКО «Платежный центр», базирующейся в Новосибирске.

Стоит отметить, что «Золотая Корона» функционировала в реестре соседней страны с 30 июня 2016 года, то есть более 10 лет. Однако попадание «Платежного центра» в прямой черный список 23 июля текущего года в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза против России привело к тому, что спустя всего два месяца эта финансовая структура покинула Кыргызстан.

Изучим, как исключение «Золотой Короны» из реестра в Кыргызстане отразится на миллионах трудовых мигрантов и денежных переводах, заставит ли угроза вторичных санкций другие банки Центральной Азии пойти на аналогичный шаг и какие альтернативные способы отправки денег теперь остаются?

«10 лет деятельности и санкционное давление»: Основные детали решения

Решение Нацбанка Кыргызстана и ключевые моменты финансового процесса:

Официальное исключение из реестра: Национальный банк Кыргызстана полностью аннулировал статус «Золотой Короны» как международной системы электронных денег;

Заявление поступило от самого оператора: Процедура исключения была оформлена на основании официального заявления оператора — НКО «Платежный центр» (ООО, Новосибирск);

10-летняя история: Система была внесена в официальный реестр Кыргызстана 30 июня 2016 года и долгие годы оставалась одним из самых активных каналов денежных переводов;

Влияние 21-го пакета санкций ЕС: После введения Евросоюзом ограничений в отношении оператора 23 июля 2026 года, правовая деятельность системы в регионе изменилась в течение двух месяцев;

Риск вторичных санкций: Коммерческие банки и регулятор Кыргызстана дистанцируются от попавших под санкции операторов во избежание отключения от международных платежных сетей (СВИФТ, Visa, Mastercard).

Деятельность «Золотой Короны» в Кыргызстане: Анализ изменений

Основные показатели статуса системы и произошедших ограничений:

Критерии и параметры Прежний статус (2016–2026 гг.) После нового решения (сентябрь 2026 г.) Правовой статус В реестре международных систем электронных денег Исключена из реестра, регистрация аннулирована Оператор системы НКО «Платежный центр» (Новосибирск, РФ) В 21-м пакете санкций Европейского союза Дата включения в реестр 30 июня 2016 года (более 10 лет) Приостановлено по заявлению самого оператора Риск для банков Низкий (открытые транзакции) Высокий риск попадания под вторичные международные санкции Направление денежных переводов Прямые официальные каналы Переход на альтернативные национальные и банковские приложения

Банковско-финансовая экспертиза: Что означают эти ограничения для региона и мигрантов?

Основные выводы международных экономистов и банковских аналитиков:

Необходимость избегать вторичных санкций: Банковская система Кыргызстана движется по «тонкой грани», пытаясь сохранить связи с Россией и не попасть под ограничения западной финансовой системы; нахождение в реестре юридического лица, попавшего под 21-й пакет санкций ЕС, представляло серьезную угрозу;

Предупреждающий сигнал для Узбекистана и региона: Поочередное попадание крупных платежных операторов в России под санкционные списки побуждает банки Узбекистана и Таджикистана также пересмотреть безопасность своих платежных шлюзов;

Альтернативы для денег мигрантов: Столкновение «Золотой Короны» с ограничениями заставляет людей переходить на прямые межбанковские переводы национальных платежных систем (например, прямые переводы через приложения местных банков);

Риск платежных комиссий и теневого рынка: По мере сокращения официальных и дешевых систем могут вырасти расходы на транзакции (комиссии), а также активизироваться неформальные посредники, осуществляющие доставку наличных «из рук в руки».

Данное решение Национального банка Кыргызстана в очередной раз доказало, насколько глубоко геополитические ограничения влияют на повседневную финансовую жизнь и трансграничные расчеты Центральной Азии.

А как считаете вы, усложнит ли попадание «Золотой Короны» под ограничения денежные переводы между Россией и Центральной Азией? Какие приложения и методы вы сейчас используете для отправки или получения денег из-за рубежа? Оставляйте свой личный опыт и аналитику в комментариях, а также поделитесь этой важной финансовой новостью, актуальной для всех трудовых мигрантов и представителей банковской сферы, со своими близкими!