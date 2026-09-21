Huawei представила первый настольный компьютер под управлением HarmonyOS

Компания Huawei на своей конференции Huawei Коннект 2026 успешно представила первый настольный компьютер под названием ХМ650, работающий на операционной системе HarmonyOS. Данное устройство предназначено для крупного корпоративного сегмента и офисной среды и признано важным шагом на рынке современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, официальный старт продаж нового компьютера ХМ650 запланирован на сентябрь текущего года. Компания позиционирует этот продукт как высокопроизводительное решение для повседневных офисных задач и сложных корпоративных процессов.

Возможности искусственного интеллекта

Устройство работает на операционной системе HarmonyOS В1.0 и успешно прошло сертификацию второго уровня по безопасности и надежности. В систему глубоко интегрированы передовые инструменты AI, предназначенные для обработки информации, поиска необходимых знаний, создания контента и повышения скорости работы с данными.

Также Huawei уделяет особое внимание защите конфиденциальных данных с помощью больших языковых моделей и надежных механизмов системной безопасности. Для корпоративных клиентов предусмотрены возможности цифрового разделения рабочих пространств, а также централизованного управления устройствами и приложениями.

Экосистема и автоматизация

Производитель отмечает, что после подключения нового ПК к сети все необходимые приложения и политики безопасности настраиваются автоматически. Это значительно упрощает управление ИТ-инфраструктурой на крупных предприятиях.

На сегодняшний день экосистема HarmonyOS включает более 50 000 приложений. Около 19 000 из них были созданы специально для этой платформы, а остальные полностью совместимы с более чем 3300 различными сервисами.