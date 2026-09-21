На Шри-Ланке найдены скелеты 572 человек: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли?

Раскопки, проводимые в районе Чеммани в регионе Джааффна на Шри-Ланке, вновь вынесли на повестку дня болезненные вопросы, связанные с многолетней историей войны в стране. После того как в 2025 году во время работ по расширению крематория были обнаружены человеческие кости, на территории начались масштабные раскопки под судебным контролем.

В ходе раскопок вместе с человеческими скелетами были обнаружены различные личные вещи. Сообщается, что среди них есть школьная сумка, детская одежда, игрушки, браслеты и бутылочки для детского питания. Некоторые находки указывают на то, что среди жертв могли быть и дети.

Самый главный вопрос: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли? Этот район связан с гражданской войной на Шри-Ланке, длившейся с 1983 по 2009 годы. Информация о наличии массовых захоронений в Чеммани появлялась и ранее. В ходе раскопок, проведенных в 1999 году, были найдены останки 15 человек.

Новые раскопки 2025 года вновь привлекли внимание к этому вопросу. Комиссия по правам человека Шри-Ланки отметила в ходе первичных проверок, что расположение останков не похоже на традиционные захоронения.

Пока что полная принадлежность найденных скелетов и причины их смерти не установлены. Раскопки продолжаются под судебным контролем, а найденные останки хранятся для проведения экспертизы на основании судебного решения.

Поэтому для вынесения окончательных выводов по находкам в Чеммани необходимо дождаться окончания судебного следствия и результатов экспертизы.